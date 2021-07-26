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Usuwanie włosów

Wykorzystaj w pełni możliwości nowego urządzenia Lumea do depilacji IPL

Autor: Philips

07/26/2021

2-5 minut czytania

Zbliżenie nóg spoczywających na białych prześcieradłach

Zarejestruj urządzenie i zacznij korzystać z aplikacji Lumea IPL.

Pobierz aplikację Lumea IPL i uzyskaj pomoc na każdym etapie

Aplikacja zapewnia instrukcje krok po kroku oraz wsparcie, które dodaje pewności podczas zabiegów. Umożliwia stworzenie osobistego planu zabiegów, monitorowanie zabiegów i ich terminów, ustawienie przypomnień i kontrolę ustawień urządzenia.

Aplikacja Lumea IPL jest dostępna w następujących językach

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Przypisy

  1. Zapisz się, aby być na bieżąco, i zarejestruj urządzenie Lumea w ciągu 90 dni. Przedłużona gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń Lumea o nazwach rozpoczynających się od BRI9 lub SC199, np. BRI956/05. 