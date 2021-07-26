Autor: Philips
07/26/2021
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Aplikacja zapewnia instrukcje krok po kroku oraz wsparcie, które dodaje pewności podczas zabiegów. Umożliwia stworzenie osobistego planu zabiegów, monitorowanie zabiegów i ich terminów, ustawienie przypomnień i kontrolę ustawień urządzenia.
Niezależnie od tego, czy szukasz produktów do pielęgnacji twarzy, włosów czy depilacji – firma Philips ma wszystko, czego potrzebujesz.
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