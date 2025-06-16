Monitory Philips wyposażono w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, które wspierają bardziej ekologiczną przyszłość. Energooszczędność, w pełni nadające się do recyklingu opakowania, zgodność z surowymi normami ekologicznymi oraz brak substancji takich jak rtęć czy PCW/BFR to tylko część cech wspierających lepsze jutro.
Wbudowana stacja dokująca USB-C
Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.
Opakowanie przyjazne dla środowiska
Materiał w 100% nadający się do recyklingu i opakowanie z certyfikatem FSC
Ten monitor jest zapakowany w materiał w 100% nadający się do recyklingu i posiada certyfikat FSC. Certyfikat ten gwarantuje, że opakowanie zostało zaprojektowane z naciskiem na zrównoważony rozwój środowiska.
Materiały EcoSmart
Zbudowane w 85% z PCR i w 5% z tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów
Bycie przyjaznym dla środowiska oznacza ponowne wykorzystanie starych materiałów. Dlatego ten monitor firmy Philips jest wykonany w 85% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego i w 5% z tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów, co stanowi wspólny wysiłek na rzecz zmniejszenia ilości odpadów.
Podstawa i stojak wykonane w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu
Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, ten ekologiczny produkt łączy w sobie elegancką trwałość z niewielkim wpływem na środowisko, stanowiąc solidną i stylową podstawę dla Twojej przestrzeni roboczej.
Torba z włókna kapokowego: miękka, kompostowalna, bez uszkodzeń podczas dostawy
Nasza torba z włókna kapokowego jest miękka, lekka i wykonana z naturalnych włókien roślinnych, które chronią ekran przed zarysowaniami i uszkodzeniami podczas transportu. Jest delikatna w dotyku, bezpieczna w użyciu i w pełni kompostowalna; po zakończeniu swojej funkcji wraca do ziemi. Torba ta zapewnia ekologiczną ochronę podczas transportu i wysyłki. Łatwa do rozpakowania i przyjazna dla środowiska.
Philips tworzy ekologiczne i zrównoważone monitory
Używamy w 100% nadających się do recyklingu opakowań. W wybranych modelach wykorzystujemy do 85% plastiku pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego.
Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych
Bezhalogenowa konstrukcja jest bardziej przyjazna środowisku
Technologia oszczędzania energii
Dzięki przełącznikowi 0-watowemu zużycie energii może spaść do zera, dodatkowo ograniczając ślad węglowy. Monitor wykrywa światło otoczenia i dostosowuje jasność ekranu, utrzymuje ją przy niższym poborze energii oraz wykrywa ruch, zmniejszając zużycie, gdy nie jest używany.
*Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
*Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
*Czas reakcji równy SmartResponse
*Obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976
*PowerSensor 2 działa tylko z zainstalowanym systemem Windows 11. Po aktywacji PowerSensor 2 WAL oznacza Walk Away Lock, a WOA oznacza Wake On.
*Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
*Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
*5-letnia gwarancja jest dobrowolną ograniczoną gwarancją producenta. Dotyczy to tylko krajów wymienionych na tej stronie https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Dla konsumentów jest ona oferowana jako dodatek do ich praw wynikających z obowiązujących przepisów krajowych i bez ich wpływu. W przypadku użytkowników końcowych niebędących konsumentami (biznesowych/profesjonalnych) obowiązują tylko ograniczone warunki gwarancji producenta.
*Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
*Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.