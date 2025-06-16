Wyszukiwane terminy

    Professional use
    Business Monitor

    Niesamowita wydajność i ogromna oszczędność energii

    Monitory Philips

    Zielony

    Monitory Philips wyposażono w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, które wspierają bardziej ekologiczną przyszłość. Energooszczędność, w pełni nadające się do recyklingu opakowania, zgodność z surowymi normami ekologicznymi oraz brak substancji takich jak rtęć czy PCW/BFR to tylko część cech wspierających lepsze jutro.

    Wbudowana stacja dokująca USB-C

    Wbudowana stacja dokująca USB-C

    Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

    Opakowanie przyjazne dla środowiska

    Materiał w 100% nadający się do recyklingu i opakowanie z certyfikatem FSC

    Ten monitor jest zapakowany w materiał w 100% nadający się do recyklingu i posiada certyfikat FSC. Certyfikat ten gwarantuje, że opakowanie zostało zaprojektowane z naciskiem na zrównoważony rozwój środowiska.

    Materiały EcoSmart

    Zbudowane w 85% z PCR i w 5% z tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów

    Bycie przyjaznym dla środowiska oznacza ponowne wykorzystanie starych materiałów. Dlatego ten monitor firmy Philips jest wykonany w 85% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego i w 5% z tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów, co stanowi wspólny wysiłek na rzecz zmniejszenia ilości odpadów.

    Feature image_100% Recycled Aluminium

    Podstawa i stojak wykonane w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu

    Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, ten ekologiczny produkt łączy w sobie elegancką trwałość z niewielkim wpływem na środowisko, stanowiąc solidną i stylową podstawę dla Twojej przestrzeni roboczej.

    Torba z włókna kapokowego: miękka, kompostowalna, bez uszkodzeń podczas dostawy

    Nasza torba z włókna kapokowego jest miękka, lekka i wykonana z naturalnych włókien roślinnych, które chronią ekran przed zarysowaniami i uszkodzeniami podczas transportu. Jest delikatna w dotyku, bezpieczna w użyciu i w pełni kompostowalna; po zakończeniu swojej funkcji wraca do ziemi. Torba ta zapewnia ekologiczną ochronę podczas transportu i wysyłki. Łatwa do rozpakowania i przyjazna dla środowiska.

    Philips tworzy ekologiczne i zrównoważone monitory

    Philips tworzy ekologiczne i zrównoważone monitory

    Używamy w 100% nadających się do recyklingu opakowań. W wybranych modelach wykorzystujemy do 85% plastiku pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego.

    Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych

    Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych

    Bezhalogenowa konstrukcja jest bardziej przyjazna środowisku

    Rozwiązanie dla każdego

    Technologia oszczędzania energii

    Dzięki przełącznikowi 0-watowemu zużycie energii może spaść do zera, dodatkowo ograniczając ślad węglowy. Monitor wykrywa światło otoczenia i dostosowuje jasność ekranu, utrzymuje ją przy niższym poborze energii oraz wykrywa ruch, zmniejszając zużycie, gdy nie jest używany.

    Monitory z technologią PowerSensor Kalkulator zużycia energii monitora

    Opinie

