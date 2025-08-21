Kamera internetowa, która pracuje tak ciężko, jak Ty



Kamera internetowa 5 MP z automatycznym kadrowaniem utrzyma obraz Ciebie ostry i wycentrowany – niezależnie od tego, w jaki sposób właśnie się poruszasz. To idealne rozwiązanie dla twórców hybrydowych, którzy łączą współpracę z głębokim skupieniem.