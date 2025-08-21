Wyszukiwane terminy
Dla profesjonalistów wymagających czegoś więcej niż tylko pikseli – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 oferuje rozdzielczość 5K z gęstością pikseli 218 PPI, aby zapewnić maksymalnie szczegółowe obrazy, realistyczne kolory i bezproblemową zgodność z przepływem pracy.
Niezależnie od tego, czy montujesz film fabularny, tworzysz obiekty 3D, czy też projektujesz wizualizacje o wysokiej wierności, każdy odcień i klatka będzie wyświetlać się dokładnie tak, jak sobie wyobrażasz.
Niezależnie od tego, czy montujesz film fabularny, tworzysz obiekty 3D, czy też projektujesz wizualizacje o wysokiej wierności, każdy odcień i klatka będzie wyświetlać się dokładnie tak, jak sobie wyobrażasz.
Od kolorystów, animatorów i producentów muzycznych aż po projektantów gier – monitor Philips Brilliance dopasuje się do każdego procesu pracy, precyzyjnie i stylowo. Eleganckie, przeciwodblaskowe szkło przednie zapewnia komfort oglądania w dowolnych warunkach oświetlenia. Z kolei czysty, minimalistyczny design świetnie nadaje się do kreatywnego środowiska.
Twórcy filmów i montażyści wideo
Graficy
Animatorzy i
projektanci gier
Fotografowie i
koloryści
Tylko jeden kabel. Nieograniczone możliwości. Monitor Philips Brilliance to więcej niż tylko ekran – to centralny węzeł Twojej kreatywnej konfiguracji. Dzięki wejściu/wyjściu Thunderbolt™ 4, łączeniu szeregowemu i pełnej funkcjonalności dokowania, Twoje studio będzie bardziej przejrzyste, szybsze i wydajniejsze.
Kamera internetowa 5 MP z automatycznym kadrowaniem utrzyma obraz Ciebie ostry i wycentrowany – niezależnie od tego, w jaki sposób właśnie się poruszasz. To idealne rozwiązanie dla twórców hybrydowych, którzy łączą współpracę z głębokim skupieniem.
