    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Zaprojektowane dla twórców. Skalibrowane dla perfekcji

     
    Odkryj moc rozdzielczości 5K – Twój doskonały ekran z płynną łącznością Thunderbolt™ 4, funkcją Calman Ready zapewniającą skalibrowane kolory i dokładnością klasy studyjnej.

    Dokładność doprowadzona do perfekcji

    Wizualny silnik dla nowoczesnego studia kreatywnego


    Dla profesjonalistów wymagających czegoś więcej niż tylko pikseli – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 oferuje rozdzielczość 5K z gęstością pikseli 218 PPI, aby zapewnić maksymalnie szczegółowe obrazy, realistyczne kolory i bezproblemową zgodność z przepływem pracy.

    visualization for 4k vs 5k

    Niezależnie od tego, czy montujesz film fabularny, tworzysz obiekty 3D, czy też projektujesz wizualizacje o wysokiej wierności, każdy odcień i klatka będzie wyświetlać się dokładnie tak, jak sobie wyobrażasz.

     

    • Rozdzielczość 5120 x 2880 5K UHD
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Dokładne odwzorowanie kolorów Delta E <2
    • Certyfikacja HDR600

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Zaprojektowano z myślą o twórcach

    Każdy piksel i każdy szczegół będą dokładnie takie, jakie mają być


    Od kolorystów, animatorów i producentów muzycznych aż po projektantów gier – monitor Philips Brilliance dopasuje się do każdego procesu pracy, precyzyjnie i stylowo. Eleganckie, przeciwodblaskowe szkło przednie zapewnia komfort oglądania w dowolnych warunkach oświetlenia. Z kolei czysty, minimalistyczny design świetnie nadaje się do kreatywnego środowiska.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Wydajność, dokowanie i dostawa

    Thunderbolt™ 4. Pełne dokowanie. Zero bałaganu


    Tylko jeden kabel. Nieograniczone możliwości. Monitor Philips Brilliance to więcej niż tylko ekran – to centralny węzeł Twojej kreatywnej konfiguracji. Dzięki wejściu/wyjściu Thunderbolt™ 4, łączeniu szeregowemu i pełnej funkcjonalności dokowania, Twoje studio będzie bardziej przejrzyste, szybsze i wydajniejsze.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Twoja konfiguracja – uproszczona

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Zawsze precyzyjnie

    Kamera internetowa, która pracuje tak ciężko, jak Ty


    Kamera internetowa 5 MP z automatycznym kadrowaniem utrzyma obraz Ciebie ostry i wycentrowany – niezależnie od tego, w jaki sposób właśnie się poruszasz. To idealne rozwiązanie dla twórców hybrydowych, którzy łączą współpracę z głębokim skupieniem.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Stworzone, aby inspirować


    Minimalistyczny design. Maksymalne efekty.

    Zainspirowany nowoczesnymi studiami kreatywnymi, monitor Philips Brilliance wnosi wyrafinowanie do Twojej przestrzeni. Czyste linie, nowoczesna estetyka i przemyślane rozwiązanie konstrukcyjne stworzą środowisko, w którym miło będzie Ci pracować.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Gotowy/a do tworzenia?

     
    Udoskonal swoje studio dzięki monitorowi Philips Brilliance

