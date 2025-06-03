Wyszukiwane terminy

    Philips oled care banner image

    Przegląd funkcji

    QD-OLED Care

    Monitory Philips Evnia są wyposażone w narzędzia programowe należące do najlepszych – zapobiegają one wypaleniu i utrzymują Twój monitor w dobrym stanie. Problem numer jeden, o który wszyscy się martwią, jeśli chodzi o panele QD-OLED, to ryzyko wypalenia. Jednak w przypadku paneli QD-OLED prawidłowa pielęgnacja wyraźnie zmniejsza takie ryzyko.

    Zabezpieczenie przed kilkukrotnymi logami

    Wykrywa i przyciemnia statyczne loga na ekranie.


    Pomaga zapobiegać wypalaniu się logo, szczególnie w sytuacjach, gdy logo pozostaje przez długi czas w tej samej pozycji.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automatyczne wykrywanie


    Rozpoznaje wiele logów jednocześnie.

    Automatic logo detection gaming in use

    Poziomy zmniejszana jasności


    Poziom 1: zmniejszenie jasności o 10%

    Poziom 2: zmniejszenie jasności o 20%

     

    Efektem jest zminimalizowanie wpływu na ogólne wrażenia wizualne oraz ochrona wrażliwych obszarów ekranu.

    Luminance reduction before and after

    Redukcja jasności granic

     

    Zmniejsza jasność w obszarach, w których występuje znaczna różnica między jasnymi i ciemnymi sekcjami, takimi jak letterbox (czarne paski na górze i na dole) czy pillarbox (paski boczne), co zdarza się często podczas odtwarzania filmów lub w przypadku używania kilku okien/źródeł.

    Redukcja jasności
    granic Letter BOX

    Redukcja jasności
    granic Pillar BOX

    Redukcja jasności
    granic podziału pionowego

    Redukcja jasności
    granic Letter BOX

    Redukcja jasności
    granic Pillar BOX

    Redukcja jasności
    granic podziału
    pionowego

    Redukcja jasności paska zadań

     
    Rozpoznaje statyczne paski zadań i przyciemnia je, aby ochronić panel.




    Wykrywa statyczne paski zadań (np. pasek zadań systemu Windows), które pozostają widoczne przez dłuższy czas. Zmniejsza jasność w tych obszarach, aby zapobiec retencji obrazu. Idealne dla użytkowników, którzy często pracują lub grają w gry zawierające statyczne elementy interfejsu użytkownika.

    Before After

    Before After

    Ochrona termiczna

     
     
    Proaktywnie steruje temperaturą panelu, redukując jasność w przypadku wzrostu temperatury. Pomaga utrzymywać temperaturę monitora poniżej 60°C, co zapewnia jego długą trwałość i stabilną wydajność, szczególnie w czasie intensywnych sesji gamingowych.

    Jak to działa:

    Before After

    • Gdy temperatura wzrośnie ponad 60°C, jasność automatycznie ulega zmniejszeniu.
    • Proaktywnie steruje temperaturą panelu, redukując jasność w przypadku wzrostu temperatury.
    • Pomaga utrzymać temperaturę monitora poniżej 60°C, co zapewnia jego długą trwałość i stabilną wydajność, szczególnie w czasie intensywnych sesji gamingowych.

    Funkcja ta równoważy wydajność i bezpieczeństwo panelu bez konieczności ingerencji użytkownika.

    Monitory QD-OLED

