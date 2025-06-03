QD-OLED Care

Monitory Philips Evnia są wyposażone w narzędzia programowe należące do najlepszych – zapobiegają one wypaleniu i utrzymują Twój monitor w dobrym stanie. Problem numer jeden, o który wszyscy się martwią, jeśli chodzi o panele QD-OLED, to ryzyko wypalenia. Jednak w przypadku paneli QD-OLED prawidłowa pielęgnacja wyraźnie zmniejsza takie ryzyko.