QD-OLED Care

Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
Pomaga zapobiegać wypalaniu się logo, szczególnie w sytuacjach, gdy logo pozostaje przez długi czas w tej samej pozycji.
Rozpoznaje wiele logów jednocześnie.
Poziom 2: zmniejszenie jasności o 20% Efektem jest zminimalizowanie wpływu na ogólne wrażenia wizualne oraz ochrona wrażliwych obszarów ekranu.
Poziom 1: zmniejszenie jasności o 10%
Poziom 2: zmniejszenie jasności o 20%
Efektem jest zminimalizowanie wpływu na ogólne wrażenia wizualne oraz ochrona wrażliwych obszarów ekranu.
Zmniejsza jasność w obszarach, w których występuje znaczna różnica między jasnymi i ciemnymi sekcjami, takimi jak letterbox (czarne paski na górze i na dole) czy pillarbox (paski boczne), co zdarza się często podczas odtwarzania filmów lub w przypadku używania kilku okien/źródeł.
Zmniejsza jasność w obszarach, w których występuje znaczna różnica między jasnymi i ciemnymi sekcjami, takimi jak letterbox (czarne paski na górze i na dole) czy pillarbox (paski boczne), co zdarza się często podczas odtwarzania filmów lub w przypadku używania kilku okien/źródeł.
Wykrywa statyczne paski zadań (np. pasek zadań systemu Windows), które pozostają widoczne przez dłuższy czas. Zmniejsza jasność w tych obszarach, aby zapobiec retencji obrazu. Idealne dla użytkowników, którzy często pracują lub grają w gry zawierające statyczne elementy interfejsu użytkownika.
Funkcja ta równoważy wydajność i bezpieczeństwo panelu bez konieczności ingerencji użytkownika.
Funkcja ta równoważy wydajność i bezpieczeństwo panelu bez konieczności ingerencji użytkownika.
Gaming Monitor
Monitor do gier QD OLED
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
Monitor do gier QD OLED
34M2C6500/00
Gaming Monitor
Monitor do gier QD OLED
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
Monitor do gier QD OLED
34M2C8600/00
Gaming Monitor
Monitor do gier QD OLED
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
Monitor do gier QD OLED
32M2N8900/00
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.