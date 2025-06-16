Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.