Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można teraz w pełni korzystać z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.
Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.
Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.
Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).
