    Professional use
    recenzje

    Monitor

    Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

    Sugerowana cena detaliczna

    Ten produkt został wycofany z produkcji
    Zobacz wszystkie modele

    Monitory Philips

    Dotyk

    Monitory dotykowe Philips oferują innowacyjne, przyjazne użytkownikowi rozwiązania dla wielu zastosowań i branż. Wyposażone w technologię dotyku pojemnościowego (P-Cap), obsługują do 10 punktów jednocześnie i zapewniają zaawansowaną ochronę IP65 przed kontaktem, wodą i kurzem.

    Standardowe zdjęcie produktu Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt

    SmoothTouch

    Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk

    Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można teraz w pełni korzystać z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.

    Ekran 16:9 Full HD

    Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

    Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

    SmartContrast

    SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

    Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

    Deklaracja zgodności EU Karta produktu
    Obraz prezentujące cechę

    Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

    Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

    Obraz prezentujące cechę

    Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

    Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

    Obraz prezentujące cechę

    Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

    Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

    Obraz prezentujące cechę

    HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność

    Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

    Obraz prezentujące cechę

    Mocowanie VESA zapewnia elastyczność

    Punkt sprzedaży (POS)

    Punkt sprzedaży (POS)

    Monitory dotykowe Philips to idealny wybór dla branży retail i punktów sprzedaży. Podłącz je do systemu POS, aby łatwo zarządzać stanami magazynowymi, sprawniej obsługiwać klientów, usprawnić proces kasowy i wiele więcej.

    Punkt informacyjny

    Punkt informacyjny

    Monitory dotykowe Philips wprowadzają dynamikę i wygodę do punktów informacyjnych, umożliwiając łatwe pozyskiwanie informacji na lotniskach, w centrach handlowych, na dworcach, w obiektach rozrywkowych i wielu innych miejscach.

    Odporność na wodę i pył

    Odporność na wodę i pył

    W przypadku bardziej wymagających środowisk potrzebujesz monitora, który jest przystosowany do zachlapania wodą i kurzu, które zdarzają się na co dzień. Wyświetlacze firmy Philips spełniają międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i pył. Są odporne na zachlapanie wodą i kurz, które zdarzają się na co dzień.

    * Czas reakcji równy SmartResponse
    * Materiał rękawiczki i grubość: nitryl (0,15 mm), bawełna (0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek winylu (0,12 mm)
    * Więcej informacji na temat obsługi funkcji dotykowych w systemach operacyjnych można znaleźć w części „SmoothTouch” w instrukcji obsługi.
    * Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
    * Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
    * Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1931
    * Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
    * Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.

