    Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?

    Opublikowano dnia 5 września 2024 r.

    Jeśli szczoteczka Sonicare nie włącza się, wystarczy wymienić baterię, aby rozwiązać problem. Możesz przesłać zgłoszenie gwarancyjne online, aby uzyskać pomoc w uzyskaniu urządzenia zastępczego tutaj lub skontaktuj się z nami tutaj.  Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.

    Wbudowany akumulator można wyjąć w celu utylizacji, a instrukcje dotyczące wyjmowania akumulatora można znaleźć w podręcznikach i dokumentacji produktu tutaj. Jeśli nie lubisz samodzielnie demontować urządzeń elektronicznych, zalecamy skorzystanie z profesjonalnej pomocy w lokalnym punkcie recyklingu lub naprawy urządzeń elektronicznych.

    Nie zalecamy samodzielnego wymieniania akumulatora, ponieważ może to zwiększyć ryzyko pożaru lub innych potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

    Uwaga: Otwarcie szczoteczki spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9997/32 , HX7421/01 , HX7420/01 , HX7101/01 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7410/02 , HX7420/02 , HX7411/02 , HX7110/02 , HX7411/01 , HX7101/02 , HX7428/02 , HX7408/01 , HX9992/02 , HX7108/02 , HX7106/01 , HX7403/05 , HX7400/06 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/89 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9911/79 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9911/94 , HX6352/42 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/69 , HX9912/18 , HX6232/41 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX6321/04 , HX6212/87 , HX9924/47 , HX9903/03 , HX6212/88 , HX6212/90 , HX6212/89 , HX9924/27 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9903/13 , HX6552/75 , HX6511/33 , HX6322/04 , HX9192/01 , HX9192/02 , HX9924/07 , HX6511/35 , HX6311/07 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX6511/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

