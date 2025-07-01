Pomoc Philips Jak korzystać z dezynfektora Sonicare UV?

Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak używać dezynfektora Philips Sonicare UV. Dezynfektor działa tylko z przyczepianymi główkami szczoteczki. Nie można używać główek szczoteczki Sonicare for Kids. Pamiętaj o zdjęciu nasadki podróżnej na główkę szczoteczki przed użyciem.

1. Podłącz dezynfektor do działającego gniazdka elektrycznego.

2. Po zakończeniu czyszczenia zębów opłucz główkę szczoteczki, a następnie strząśnij z niej nadmiar wody.

3. Umieść palce w zagłębieniu drzwiczek na dezynfektorze i pociągnij drzwiczki, aby otworzyć je.

4. Umieść główkę szczoteczki na jednym z dwóch haczyków dezynfektora. Sprawdź, czy włosie jest ustawione naprzeciw żarówki.

5. Zamknij drzwiczki i nacisnąć zielony wyłącznik, aby wybrać cykl czyszczenia UV. Dezynfektor działa tylko wtedy, gdy drzwiczki są prawidłowo zamknięte, i przestaje działać, jeśli zostaną otwarte.

Wskaźnik widoczny przez okienko sygnalizuje działanie dezynfektora. Cykl dezynfektora trwa 10 minut i jest automatycznie wyłączany.