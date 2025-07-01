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Jak korzystać z dezynfektora Sonicare UV?

Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak używać dezynfektora Philips Sonicare UV. Dezynfektor działa tylko z przyczepianymi główkami szczoteczki. Nie można używać główek szczoteczki Sonicare for Kids. Pamiętaj o zdjęciu nasadki podróżnej na główkę szczoteczki przed użyciem.  

1. Podłącz dezynfektor do działającego gniazdka elektrycznego. 

2. Po zakończeniu czyszczenia zębów opłucz główkę szczoteczki, a następnie strząśnij z niej nadmiar wody. 

3. Umieść palce w zagłębieniu drzwiczek na dezynfektorze i pociągnij drzwiczki, aby otworzyć je. 

4. Umieść główkę szczoteczki na jednym z dwóch haczyków dezynfektora. Sprawdź, czy włosie jest ustawione naprzeciw żarówki. 

5. Zamknij drzwiczki i nacisnąć zielony wyłącznik, aby wybrać cykl czyszczenia UV. Dezynfektor działa tylko wtedy, gdy drzwiczki są prawidłowo zamknięte, i przestaje działać, jeśli zostaną otwarte. 

Wskaźnik widoczny przez okienko sygnalizuje działanie dezynfektora. Cykl dezynfektora trwa 10 minut i jest automatycznie wyłączany. 

Jak korzystać z dezynfektora UV Philips Sonicare

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7101/01 , HX7101/03 , HX7103/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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