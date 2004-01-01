Jeśli poniższe instrukcje nie pomogły, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj i prześlij wniosek online o skorzystanie z gwarancji, abyśmy mogli wysłać Ci urządzenie zastępcze. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.

Dostępne opcje ładowania różnią się w zależności od modelu szczoteczki do zębów Philips Sonicare. Upewnij się, że korzystasz z oryginalnej ładowarki dołączonej do szczoteczki do zębów. Nie wszystkie ładowarki Sonicare są zgodne z innymi modelami. Ładowarka może być złączem USB-A, które wymaga adaptera ściennego (nie znajduje się w zestawie).Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące ładowania szczoteczki do zębów.