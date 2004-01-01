Jeśli poniższe instrukcje nie pomogły, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj i prześlij wniosek online o skorzystanie z gwarancji, abyśmy mogli wysłać Ci urządzenie zastępcze. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.
Dostępne opcje ładowania różnią się w zależności od modelu szczoteczki do zębów Philips Sonicare. Upewnij się, że korzystasz z oryginalnej ładowarki dołączonej do szczoteczki do zębów. Nie wszystkie ładowarki Sonicare są zgodne z innymi modelami. Ładowarka może być złączem USB-A, które wymaga adaptera ściennego (nie znajduje się w zestawie).
Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące ładowania szczoteczki do zębów.
Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
Umieść rączkę szczoteczki na ładowarce.
Wskaźnik akumulatora zacznie migać*, co oznacza ładowanie szczoteczki do zębów. Po pełnym naładowaniu (które może trwać do 24 godzin) wskaźnik przestanie migać.
Szczoteczkę można pozostawić na podłączonej ładowarce między szczotkowaniem, ponieważ nie wpłynie to na żywotność akumulatora.
*Uwaga: DailyClean 1100 nie ma wskaźnika naładowania akumulatora.
Ładowanie szczoteczki do zębów za pomocą szklanki do ładowania
Umieść uchwyt szczoteczki do zębów w szklance do ładowania lub podstawce i ustaw je na podstawie ładującej.
Podłącz podstawę ładującą do gniazdka elektrycznego.
Wskaźnik akumulatora zacznie migać na biało lub zielono, co oznacza, że szczoteczka się ładuje. Po pełnym naładowaniu (które może trwać do 24 godzin) wskaźnik przestanie migać.
Ładowanie szczoteczki do zębów za pomocą futerału podróżnego
Umieść uchwyt szczoteczki do zębów w futerale podróżnym.
Podłącz przewód mini-USB do futerału podróżnego.
Podłącz przewód USB do zasilacza sieciowego USB IPX-4 5 V.
Wskaźnik akumulatora zacznie migać na biało lub zielono, co oznacza, że szczoteczka się ładuje. Po pełnym naładowaniu (które może trwać do 24 godzin) wskaźnik przestanie migać.
Ładowanie szczoteczki do zębów za pomocą maty do ładowania
Podłącz przewód USB do zasilacza sieciowego, a następnie do gniazdka elektrycznego.
Postaw szczoteczkę do zębów pionowo na wypukłej powierzchni maty do ładowania.
Mata wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik akumulatora zacznie migać na biało, co oznacza, że szczoteczka do zębów się ładuje. Po pełnym naładowaniu (które może trwać do 12 godzin) wskaźnik przestanie migać i zacznie świecić na biało w sposób ciągły.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.