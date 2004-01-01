Czy mogę używać ładowarki Sonicare z innymi szczoteczkami?
Uwaga: Jeśli znajdujesz się w Chinach i kupiłeś(-aś) szczoteczkę do zębów przed 1 września 2024 r., zadzwoń pod numer 4008 800 008, aby uzyskać pomoc.
Ładowarka standardowa
Uwaga: Ładowarka nie nadaje się do użytku z modelami z serii DiamondClean i Prestige
ID modeli to:
Ładowarka Prestige 9900
Ładowarka 9900 Prestige jest wyposażona w podstawę ładowarki i podstawkę ładującą.
Umieść podstawkę na podstawie. Następnie umieść uchwyt szczoteczki na podstawce.
W zależności od koloru na podstawie ładowarki znajdują się numery modeli CBB1001 lub CBB2001.
Ładowarki DiamondClean, DiamondClean Smart i DiamondClean 9000
Ładowarki DiamondClean i DiamondClean Smart wyglądają podobnie, ale współpracują tylko ze szczoteczką do zębów, z którą zostały dostarczone. Zapoznaj się z poniższą tabelą i sprawdź, czy kod na spodzie ładowarki jest zgodny z kodem na spodzie uchwytu szczoteczki.
|Model elektrycznej szczoteczki do zębów
|Kod na spodzie rączki
|Kod na spodzie ładowarki
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001