Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Pomoc Philips

    Czy mogę używać ładowarki Sonicare z innymi szczoteczkami?

    Opublikowano dnia 28 sierpnia 2024 roku
    Zalecamy korzystanie z ładowarki dostarczonej w zestawie ze szczoteczką do zębów Philips Sonicare. Niektórych modeli ładowarek można używać zamiennie. Poniżej znajduje się lista ładowarek, których można używać ze szczoteczką do zębów Sonicare.

    Uwaga: Jeśli znajdujesz się w Chinach i kupiłeś(-aś) szczoteczkę do zębów przed 1 września 2024 r., zadzwoń pod numer 4008 800 008, aby uzyskać pomoc.

    Ładowarka standardowa

    Wszystkie szczoteczki do zębów Sonicare wyposażone w otwór u dołu rączki można ładować za pomocą ładowarek ze stykiem na podstawie. 
    Uwaga: Ładowarka nie nadaje się do użytku z modelami z serii DiamondClean i Prestige
    ID modeli to:
    Ładowarka standardowa

    Ładowarka Prestige 9900

    Ładowarka 9900 Prestige jest wyposażona w podstawę ładowarki i podstawkę ładującą.
    Umieść podstawkę na podstawie. Następnie umieść uchwyt szczoteczki na podstawce.
    W zależności od koloru na podstawie ładowarki znajdują się numery modeli CBB1001 lub CBB2001.
     

    Ładowarka Prestige 9900

    Ładowarki DiamondClean, DiamondClean Smart i DiamondClean 9000

    Ładowarki DiamondClean i DiamondClean Smart wyglądają podobnie, ale współpracują tylko ze szczoteczką do zębów, z którą zostały dostarczone. Zapoznaj się z poniższą tabelą i sprawdź, czy kod na spodzie ładowarki jest zgodny z kodem na spodzie uchwytu szczoteczki.
     

    Model elektrycznej szczoteczki do zębówKod na spodzie rączkiKod na spodzie ładowarki
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3792/11 , HX6803/04 , HX3792/12 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/01 , HX7406/02 , HX7108/03 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7410/02 , HX7108/01 , HX7119/01 , HX7420/01 , HX7109/01 , HX7400/01 , HX7406/01 , HX7411/02 , HX7113/01 , HX7101/02 , HX7110/02 , HX7403/01 , HX7423/01 , HX7411/01 , HX7400/02 , HX7408/01 , HX7428/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7428/01 , HX7423/09 , HX7108/02 , HX7106/01 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX7400/06 , HX7408/02 , HX7111/01 , HX7110/01 , HX7403/05 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP0471/01 , HX6851/34 , HX6807/35 , HX6800/63 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX6809/35 , HX6232/41 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX6800/44 , HX6850/34 , HX6830/35 , HX6857/35 , HX6859/34 , HX6830/44 , HX6859/68 , HX6800/28 , HX6870/57 , HX6877/68 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6888/90 , HX6871/47 , HX6850/47 , HX6888/89 , HX6321/04 , HX6848/92 , HX6801/04 , HX6804/04 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6807/24 , HX6830/53 , HX6802/35 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6859/35 , HX6870/34 , HX6800/35 , HX6877/35 , HX6877/34 , HX6877/29 , HX6870/47 , HX6877/28 , HX6876/29 , HX6859/29 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6212/87 , HX9903/03 , HX9924/47 , HX6807/04 , HX6839/28 , HX6212/89 , HX6212/88 , HX6212/90 , HX8922/37 , HX9334/41 , CP0555/01 , HX9392/39 , HX9924/17 , HX9954/57 , HX9924/27 , HX9903/13 , CP0535/01 , HX6972/38 , HX6552/75 , HX6932/36 , HX6511/33 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX6971/59 , HX6971/33 , HX6322/04 , HX9192/01 , HX9192/02 , HX9924/07 , HX9394/40 , HX9312/04 , HX6912/52 , HX9352/30 , HX8923/34 , HX6721/35 , HX8911/02 , HX8911/01 , HX9112/12 , HX9372/04 , HX9142/32 , HX9172/14 , HX6732/37 , HX6921/06 , HX9362/67 , HX9334/34 , HX6511/35 , HX6762/43 , CP0546/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0467/01 , CP0541/01 , HX9352/04 , HX9182/10 , HX9142/10 , HX9112/02 , CP0432/01 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX9382/04 , HX6972/10 , HX6730/33 , HX6932/34 , HX6781/02 , HX6972/34 , HX6995/10 , HX6986/03 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX6731/02 , HX6511/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

    Często zadawane pytania

    Inne przydatne łącza

    Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Szukasz czegoś innego?

    Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

    Strona główna pomocy technicznej

    Zapisz się na newsletter

    Zamów subskrypcję biuletynu

    Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%*

    Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży

    Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

    *
    Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!
    Co to oznacza?

    1. Włącz
      Mój Philips

    Przedłużona gwarancja na wybrane urządzenia

    Filtry i inne akcesoria do wybranych urządzeń za 1 zł

    Zaproszenia do testowania nowości

    Ekskluzywne wyprzedaże

    Zarejestruj się

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.