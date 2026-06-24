Co wskazują wskaźniki akumulatora na szczoteczce do zębów Sonicare?
Światła i sygnały dźwiękowe szczoteczki do zębów wskazują, kiedy jest ona gotowa do ponownego naładowania. Niektóre szczoteczki do zębów mają tylko jeden wskaźnik, inne trzy. Niektóre szczoteczki nie są wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora. Należy postępować zgodnie ze standardowymi wskazówkami dotyczącymi ładowania zawartymi w instrukcji obsługi.
Opis i znaczenie świateł wskaźnika dla każdego modelu można znaleźć poniżej:
Szczoteczka do zębów na ładowarce
Szczoteczka do zębów poza ładowarką
Brak świateł
Całkowicie naładowana i w trybie uśpienia
Ciągłe zielone światło
Całkowicie naładowana
Migające zielone lub białe światło
Ładowanie
Migające zielone światło
Częściowo naładowana
Ciągłe zielone światło
Całkowicie naładowana
Migające pomarańczowe światło i 3 sygnały dźwiękowe
Wyczerpana bateria
Migające pomarańczowe światło i 2 serie 5 sygnałów dźwiękowych
Akumulator jest rozładowany
Szczoteczka do zębów na ładowarce
Szczoteczka do zębów poza ładowarką
Brak świateł
Całkowicie naładowana i w trybie uśpienia
3 ciągłe zielone światła
Całkowicie naładowana
1,2 lub wszystkie 3 migające światła
Ładowanie
2 ciągłe zielone światła
Częściowo naładowana
3 ciągłe zielone światła
Całkowicie naładowana
1 ciągłe zielone światło
Wyczerpana bateria
1 migające pomarańczowe światło i sygnały dźwiękowe
Akumulator jest rozładowany
Szczoteczka do zębów na ładowarce
Szczoteczka do zębów poza ładowarką
Brak świateł
Całkowicie naładowana i w trybie uśpienia
Ciągłe zielone lub białe światło
Całkowicie naładowana
Migające zielone lub białe światło
Ładowanie
Migające zielone lub białe światło
Częściowo naładowana
Ciągłe zielone lub białe światło
Całkowicie naładowana
Migające pomarańczowe światło i 3 sygnały dźwiękowe
Wyczerpana bateria
Migające pomarańczowe światło i 2 serie 5 sygnałów
Akumulator jest rozładowany
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/89 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›