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Co wskazują wskaźniki akumulatora na szczoteczce do zębów Sonicare?

Światła i sygnały dźwiękowe szczoteczki do zębów wskazują, kiedy jest ona gotowa do ponownego naładowania. Niektóre szczoteczki do zębów mają tylko jeden wskaźnik, inne trzy. Niektóre szczoteczki nie są wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora. Należy postępować zgodnie ze standardowymi wskazówkami dotyczącymi ładowania zawartymi w instrukcji obsługi.

Opis i znaczenie świateł wskaźnika dla każdego modelu można znaleźć poniżej:
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/89 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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