Pomoc Philips Co wskazują wskaźniki akumulatora na szczoteczce do zębów Sonicare?

Światła i sygnały dźwiękowe szczoteczki do zębów wskazują, kiedy jest ona gotowa do ponownego naładowania. Niektóre szczoteczki do zębów mają tylko jeden wskaźnik, inne trzy. Niektóre szczoteczki nie są wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora. Należy postępować zgodnie ze standardowymi wskazówkami dotyczącymi ładowania zawartymi w instrukcji obsługi.



Opis i znaczenie świateł wskaźnika dla każdego modelu można znaleźć poniżej:



Szczoteczki do zębów z jednym światłem wskaźnika nad ikoną akumulatora Szczoteczka do zębów na ładowarce Szczoteczka do zębów poza ładowarką Brak świateł Całkowicie naładowana i w trybie uśpienia Ciągłe zielone światło Całkowicie naładowana Migające zielone lub białe światło Ładowanie Migające zielone światło Częściowo naładowana Ciągłe zielone światło Całkowicie naładowana Migające pomarańczowe światło i 3 sygnały dźwiękowe Wyczerpana bateria Migające pomarańczowe światło i 2 serie 5 sygnałów dźwiękowych Akumulator jest rozładowany Szczoteczki do zębów z trzema światłami wskaźnika nad ikoną akumulatora Szczoteczka do zębów na ładowarce Szczoteczka do zębów poza ładowarką Brak świateł Całkowicie naładowana i w trybie uśpienia 3 ciągłe zielone światła Całkowicie naładowana 1,2 lub wszystkie 3 migające światła Ładowanie 2 ciągłe zielone światła Częściowo naładowana 3 ciągłe zielone światła Całkowicie naładowana 1 ciągłe zielone światło Wyczerpana bateria 1 migające pomarańczowe światło i sygnały dźwiękowe Akumulator jest rozładowany Szczoteczki do zębów z podświetloną ikoną akumulatora Szczoteczka do zębów na ładowarce Szczoteczka do zębów poza ładowarką Brak świateł Całkowicie naładowana i w trybie uśpienia Ciągłe zielone lub białe światło Całkowicie naładowana Migające zielone lub białe światło Ładowanie Migające zielone lub białe światło Częściowo naładowana Ciągłe zielone lub białe światło Całkowicie naładowana Migające pomarańczowe światło i 3 sygnały dźwiękowe Wyczerpana bateria Migające pomarańczowe światło i 2 serie 5 sygnałów Akumulator jest rozładowany