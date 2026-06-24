Skąd wiadomo, czy urządzenie Philips OneBlade jest w pełni naładowane?
Różne modele urządzenia OneBlade mają różne sposoby komunikowania stanu ładowania. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby określić, który opis najlepiej pasuje do posiadanego modelu.
Wskazówka: ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące wszystkich modeli OneBlade. Zapoznaj się z podtytułami, aby zidentyfikować odpowiednie informacje dla swojego modelu. Jeśli Twój model różni się wizualnie od tego pokazanego na obrazku (np. ma inny kolor), ale ma te same cechy, informacje nadal mają zastosowanie.
Pierścień świetlny na uchwycie urządzenia OneBlade miga podczas ładowania i świeci światłem ciągłym po pełnym naładowaniu. Pierścień świetlny wyłączy się po 30 minutach od pełnego naładowania golarki OneBlade, aby oszczędzać energię.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth dokładny procentowy poziom naładowania baterii można sprawdzić w aplikacji OneBlade.
Wiele modeli OneBlade jest wyposażonych w pojedynczy wskaźnik LED ładowania na uchwycie.
Jeśli wskaźnik LED świeci się w sposób ciągły po podłączeniu OneBlade do źródła zasilania, oznacza to jedynie, że urządzenie otrzymuje zasilanie. Jeśli urządzenie OneBlade jest w pełni naładowane, dioda LED nie zmienia się. Jeśli opisuje to urządzenie OneBlade, które masz, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby określić, jak długo należy je ładować.
Jeśli dioda LED na uchwycie urządzenia OneBlade miga po podłączeniu go do źródła zasilania, będzie ona nadal migać podczas ładowania, a następnie świecić w sposób ciągły po pełnym naładowaniu. Pierścień świetlny wyłącza się po 30 minutach od pełnego naładowania golarki OneBlade, aby oszczędzać energię.
Jeśli na wtyczce/zasilaczu urządzenia OneBlade znajduje się wskaźnik LED, będzie on świecić światłem ciągłym po podłączeniu do źródła zasilania i nie zmieni się, wskazując, że urządzenie OneBlade jest w pełni naładowane.
Jeśli tak jest w przypadku urządzenia OneBlade, które masz, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby określić, jak długo należy je ładować.
Procent naładowania akumulatora wyświetlany na uchwycie OneBlade będzie wzrastać podczas ładowania. Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy wskazana wartość wyniesie 100%.
Jeśli urządzenie OneBlade ma niski poziom naładowania akumulatora, po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania miga najniższy pasek ładowania. Gdy akumulator jest naładowany w 1/3, najniższy pasek świeci w sposób ciągły, a drugi pasek zaczyna migać.
Trwa to do momentu, aż wszystkie 3 paski zaświecą światłem ciągłym, wskazując, że golarka OneBlade jest w pełni naładowana. Paski ładowania wyłączają się po około 30 minutach od pełnego naładowania golarki OneBlade, aby oszczędzać energię.
Informacje na temat zalecanego czasu ładowania w wybranym trybie golarki OneBlade (zwykle wynosi on 8 godzin) można znaleźć w instrukcji obsługi.
Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie firmy Philips OneBlade ładuje się, spróbuj włączyć je, gdy jest podłączone do źródła zasilania. Jeśli urządzenie nie włącza się, oznacza to, że się ładuje.
Dzieje się tak, ponieważ wszystkie modele Philips OneBlade są wyposażone w funkcję bezpieczeństwa, która zapobiega ich włączeniu podczas ładowania. Minimalizuje to ryzyko zamoczenia produktu (np. podczas golenia na mokro), gdy jest on podłączony do źródła zasilania.
Wskazówka: jeśli Twój model OneBlade jest wyposażony w wskaźnik LED lub cyfrowy wskaźnik ładowania na uchwycie, będzie on również wskazywał, że produkt jest ładowany.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:QP6507/23 , QP6552/30 , QP6541/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›