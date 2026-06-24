Skąd wiadomo, czy urządzenie Philips OneBlade jest w pełni naładowane?

Wiele modeli OneBlade jest wyposażonych w pojedynczy wskaźnik LED ładowania na uchwycie.



Jeśli wskaźnik LED świeci się w sposób ciągły po podłączeniu OneBlade do źródła zasilania, oznacza to jedynie, że urządzenie otrzymuje zasilanie. Jeśli urządzenie OneBlade jest w pełni naładowane, dioda LED nie zmienia się. Jeśli opisuje to urządzenie OneBlade, które masz, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby określić, jak długo należy je ładować.



Jeśli dioda LED na uchwycie urządzenia OneBlade miga po podłączeniu go do źródła zasilania, będzie ona nadal migać podczas ładowania, a następnie świecić w sposób ciągły po pełnym naładowaniu. Pierścień świetlny wyłącza się po 30 minutach od pełnego naładowania golarki OneBlade, aby oszczędzać energię.