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Skąd wiadomo, czy urządzenie Philips OneBlade jest w pełni naładowane?

Różne modele urządzenia OneBlade mają różne sposoby komunikowania stanu ładowania. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby określić, który opis najlepiej pasuje do posiadanego modelu.

Wskazówka: ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące wszystkich modeli OneBlade. Zapoznaj się z podtytułami, aby zidentyfikować odpowiednie informacje dla swojego modelu. Jeśli Twój model różni się wizualnie od tego pokazanego na obrazku (np. ma inny kolor), ale ma te same cechy, informacje nadal mają zastosowanie. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6507/23 , QP6552/30 , QP6541/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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