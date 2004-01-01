Aplikacja Philips Sonicare jest dostępna na większości smartfonów, o ile system operacyjny spełnia poniższe minimalne wymagania.

Android: Android 12 i nowsze

Apple: IOS 17 i nowsze

Aplikacja Philips Sonicare for Kids jest dostępna na większości smartfonów i tabletów, o ile system operacyjny spełnia poniższe minimalne wymagania.

Android: Android 8 i nowsze

Apple: IOS 12 i nowsze

Urządzenia, które zostały zrootowano lub na których zdjęto zabezpieczenia nie są obsługiwane w żadnej z aplikacji. Nie są obsługiwane też urządzenia marki Huawei, niezależnie od ich systemu operacyjnego.

Aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play Store lub Apple iOS Store.