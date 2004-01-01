Istnieją trzy różne typy główek szczoteczki Sonicare. To, jaka główka pasuje do szczoteczki, zależy od posiadanego modelu.
Nakładana główka szczoteczki to standardowy model i pasuje do większości szczoteczek Sonicare.
Nasze starsze modele Essence mają większą, przykręcaną główkę szczoteczki.
Główki szczoteczek Philips One i Philips One dla dzieci są zgodne wyłącznie z modelami Philips One i Philips One dla dzieci.
Nakładana główka szczoteczki
Przykręcana główka szczoteczki
Główka szczoteczki Philips One
Główki szczoteczki Philips One są również nakładane. Można ich jednak używać wyłącznie ze szczoteczkami Philips One.
Główki szczoteczki Smart
Główki szczoteczek Smart są zaprojektowane, aby informować szczoteczkę o tym, jakiej główki używasz. Dzięki temu szczoteczka wybierze optymalny tryb i intensywność. Główkę szczoteczki Smart można rozpoznać dzięki ikonie Smart znajdującej się na podstawie główki szczoteczki.
