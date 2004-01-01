    Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?

    Opublikowano dnia 28 sierpnia 2024 roku

    Istnieją trzy różne typy główek szczoteczki Sonicare. To, jaka główka pasuje do szczoteczki, zależy od posiadanego modelu.  

    • Nakładana główka szczoteczki to standardowy model i pasuje do większości szczoteczek Sonicare. 

    • Nasze starsze modele Essence mają większą, przykręcaną główkę szczoteczki.
       

    • Główki szczoteczek Philips One i Philips One dla dzieci są zgodne wyłącznie z modelami Philips One i Philips One dla dzieci. 

    Nakładana główka szczoteczki

    Nakładana główka szczoteczki Sonicare

    Przykręcana główka szczoteczki

    Przykręcana główka szczoteczki Sonicare

    Główka szczoteczki Philips One

    Główki szczoteczki Philips One są również nakładane. Można ich jednak używać wyłącznie ze szczoteczkami Philips One. 
     
    Główki szczoteczki Philips One

    Główki szczoteczki Smart

    Główki szczoteczek Smart są zaprojektowane, aby informować szczoteczkę o tym, jakiej główki używasz. Dzięki temu szczoteczka wybierze optymalny tryb i intensywność. Główkę szczoteczki Smart można rozpoznać dzięki ikonie Smart znajdującej się na podstawie główki szczoteczki. 
    Główka szczoteczki Philips Smart

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9997/32 , HX7108/03 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7119/01 , HX7109/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7410/02 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7400/01 , HX7101/01 , HX7101/03 , HX7411/02 , HY1200/25 , HY1200/26 , HX7423/01 , HX7101/02 , HX7110/02 , HX7113/01 , HX7400/02 , HX7403/01 , HX7411/01 , HX9992/02 , HX7428/02 , HX7408/01 , HX7429/02 , HX7428/01 , HX7429/03 , HX7108/02 , HX7106/01 , HX7110/01 , HX7400/06 , HX7111/01 , HX7403/05 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9911/79 , HX9914/54 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9911/09 , HX9911/94 , HX6352/42 , HX9911/27 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX9912/18 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX6321/04 , HX9903/03 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9903/13 , HX6322/04 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX9924/07 , HX6311/07 , HX6021/05 , HX6023/05 , HX6013/05 , HX6011/05 , HX6381/02 , HX6014/35 , HX6031/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

