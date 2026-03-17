Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Pomoc Philips

    Co oznaczają symbole na szczoteczce do zębów Philips Sonicare?

    Opublikowano dnia 17 March 2026
    Symbole widoczne na elektrycznej szczoteczce do zębów Philips Sonicare informują o ustawieniach i stanie szczoteczki.

    Wskaźnik baterii

    Ten symbol świeci, gdy poziom naładowania akumulatora szczoteczki jest niski lub trwa ładowanie.
    Wskaźnik naładowania akumulatora szczoteczki do zębów Sonicare

    Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki

    Ten symbol świeci, gdy konieczna jest wymiana główki szczoteczki. Może również migać przy zbyt dużym nacisku (w niektórych modelach). 
    Wymiana główki szczoteczki do zębów Sonicare

    Ustawienia intensywności

    Liczba świecących linii lub punktów określa wybrane ustawienie intensywności. Ustawienie intensywności oznacza moc, z jaką główka szczoteczki do zębów wibruje.
    Ustawienia intensywności wibracji szczoteczki do zębów Sonicare

    SenseIQ (tylko w modelu Prestige 9900)

    Ikona SenseIQ na uchwycie świeci, gdy inteligentne funkcje są aktywne podczas mycia zębów. Zapala się również, aby potwierdzić włączenie lub wyłączenie ustawień.

    Szczegółowe informacje na temat symboli widocznych na danym modelu można znaleźć w instrukcji obsługi. 
    Sonicare SenseIQ

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9997/32 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7410/02 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7420/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7101/01 , HX7108/01 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7411/02 , HX7113/01 , HX7423/01 , HX7403/01 , HX7400/02 , HX7110/02 , HX7101/02 , HX7411/01 , HX7408/01 , HX7428/02 , HX9992/02 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7428/01 , HX7108/02 , HX7106/01 , HX7111/01 , HX7110/01 , HX7403/05 , HX7400/06 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9911/19 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/23 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9903/03 , HX9924/47 , HX9954/57 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9903/13 , HX9924/07 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

    Często zadawane pytania

    Inne przydatne łącza

    Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Szukasz czegoś innego?

    Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

    Strona główna pomocy technicznej

    Zapisz się na newsletter

    Zamów subskrypcję biuletynu

    Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%*

    Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży

    Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

    *
    Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!
    Co to oznacza?

    1. Włącz
      Mój Philips

    Przedłużona gwarancja na wybrane urządzenia

    Filtry i inne akcesoria do wybranych urządzeń za 1 zł

    Zaproszenia do testowania nowości

    Ekskluzywne wyprzedaże

    Zarejestruj się

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.