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Jak korzystać z urządzenia OneBlade na ciele?

Golarka Philips OneBlade pozwala przycinać, golić i modelować włosy na ciele, także w miejscach intymnych. Do golenia większych obszarów ciała, takich jak nogi, ręce lub tułów, można użyć zwykłego ostrza OneBlade z dowolną nasadką. Do przycinania oraz do golenia wrażliwych obszarów, takich jak pachwiny lub pachy, należy używać nasadek opisanych poniżej.

Wskazówka: Zestaw do ciała OneBlade możesz kupić w naszym sklepie internetowym. Zestaw do ciała jest zgodny ze wszystkimi modelami urządzeń OneBlade, w tym OneBlade Pro.

Uwaga! Urządzenie Philips OneBlade służy do przycinania i golenia włosów na twarzy i ciele. Nie jest ono przeznaczone do przycinania lub golenia włosów na głowie (skórze głowy). Zapoznaj się z ofertą maszynek do strzyżenia włosów i urządzeń Multigroom Philips, aby znaleźć produkt odpowiedni do włosów na głowie.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6507/23 , QP6552/30 , QP1924/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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