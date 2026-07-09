Pomoc Philips Jak korzystać z urządzenia OneBlade na ciele?

Golarka Philips OneBlade pozwala przycinać, golić i modelować włosy na ciele, także w miejscach intymnych. Do golenia większych obszarów ciała, takich jak nogi, ręce lub tułów, można użyć zwykłego ostrza OneBlade z dowolną nasadką. Do przycinania oraz do golenia wrażliwych obszarów, takich jak pachwiny lub pachy, należy używać nasadek opisanych poniżej.

Wskazówka: Zestaw do ciała OneBlade możesz kupić w naszym sklepie internetowym. Zestaw do ciała jest zgodny ze wszystkimi modelami urządzeń OneBlade, w tym OneBlade Pro.



Uwaga! Urządzenie Philips OneBlade służy do przycinania i golenia włosów na twarzy i ciele. Nie jest ono przeznaczone do przycinania lub golenia włosów na głowie (skórze głowy). Zapoznaj się z ofertą maszynek do strzyżenia włosów i urządzeń Multigroom Philips, aby znaleźć produkt odpowiedni do włosów na głowie.



Golenie przy użyciu OneBlade Intimate Ostrza Philips OneBlade Intimate zapewniają dokładne golenie, jednocześnie zmniejszając ryzyko zadraśnięć i skaleczeń.



Porady dotyczące golenia dla mężczyzn: Podczas golenia moszny ważne jest rozciąganie skóry palcami wolnej ręki i utrzymywanie jej tak napiętą, jak to możliwe. Zapewnia to gładką powierzchnię, po której będzie przesuwać się ostrze, co przekłada się na lepsze rezultaty golenia i mniejsze ryzyko skaleczeń. Mosznę należy golić małymi fragmentami, pamiętając o tym, aby skóra pozostawała możliwie jak najbardziej napięta i rozciągnięta.



Porady dotyczące golenia dla kobiet: Podczas golenia wewnętrznej powierzchni zewnętrznych warg sromowych należy pamiętać o rozciągnięciu zewnętrznej wargi sromowej tak, aby ostrze nie stykało się z wewnętrzną wargą sromową. Wolną ręką należy osłonić wewnętrzną wargę sromową.



Aby golić skórę z nasadką ochronną, wykonaj poniższe czynności:



1. Przymocuj ostrze Intimate do uchwytu OneBlade.

2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

3. Wolną ręką rozciągnij niewielką powierzchnię skóry dwoma palcami, aby sprawić, że włosy będą stały pionowo. Ostrze należy umieszczać wyłącznie na całkowicie rozciągniętej skórze. Więcej informacji można znaleźć w powyższych wskazówkach.

4. Upewnij się, że ostrze całkowicie styka się ze skórą i nie jest trzymane pod kątem.

5. Powoli przesuwaj urządzenie lekko dociskając je do skóry. Podczas golenia upewnij się, że skóra przez cały czas pozostaje naciągnięta.



Po zakończeniu golenia wyłącz urządzenie i dokładnie je wyczyść.



Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań: Jak czyścić OneBlade?.

Golenie z użyciem nasadki ochronnej do skóry wrażliwej Przed rozpoczęciem przycinania i golenia włosów we wrażliwych obszarach upewnij się, że włosy są czyste. Nasadka ochronna do skóry wrażliwej zapewnia dokładne golenie, zmniejszając szansę zadraśnięć i skaleczeń.



Aby użyć nasadki ochronnej do skóry wrażliwej:



1. Przymocuj nasadkę ochronną do skóry wrażliwej do ostrza urządzenia, delikatnie dociskając, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



2. Wykonuj płynne, stabilne ruchy urządzeniem OneBlade. Przesuwaj golarkę do przodu i do tyłu, aby mieć pewność, że uchwycisz włosy rosnące w różnych kierunkach. W razie potrzeby naciągnij skórę wolną ręką, aby ogolić pomarszczone obszary skóry, takie jak moszna.



3. Po zakończeniu golenia zdejmij nasadkę z urządzenia. Opłucz nasadkę i urządzenie OneBlade letnią wodą i wyczyść je.

Golenie z użyciem nasadki do przycinania włosów na ciele Nasadka do przycinania włosów na ciele przycina włosy do długości 5 mm (3/16 cala). Ze względów higienicznych nie należy używać tej samej nasadki do golenia twarzy i innych części ciała.



Aby użyć nasadki do przycinania włosów na ciele:



1. Załóż nasadkę do przycinania włosów na ciele na ostrze OneBlade, delikatnie ją dociskając, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

2. Ogól się z założoną nasadką nasadki do przycinania włosów na ciele. Aby zapewnić najlepsze rezultaty, przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

3. Po zakończeniu golenia zdejmij nasadkę z urządzenia. Opłucz nasadkę i urządzenie OneBlade letnią wodą i wyczyść je.