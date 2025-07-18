    Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?

    Opublikowano dnia 18 July 2025
    Intensywność pracy szczoteczki Sonicare można zmienić na rączce lub za pomocą aplikacji. Zapoznaj się z poniższymi sposobami zmiany intensywności szczoteczki Sonicare.  

    Zmień intensywność w szczoteczce Sonicare Prestige 9900

    Szczoteczka ma domyślnie ustawioną wysoką intensywność. Jest to trzecia i największa z trzech kontrolek.  

    • Środkowy wskaźnik sygnalizuje średnią intensywność.  

    • Dolny wskaźnik sygnalizuje niską intensywność. 

    Ustawienie można zmienić podczas cyklu szczotkowania, naciskając kontrolki intensywności lub w aplikacji Sonicare.

    Zmień intensywność w w szczoteczce DiamondClean Smart

    Dostępne są trzy poziomy intensywności: niski, średni i wysoki. Intensywność zostanie automatycznie wybrana w zależności od dołączonej główki szczoteczki. Podczas szczotkowania można zmienić intensywność, naciskając przycisk trybu/intensywności. Tej funkcji nie można regulować, jeśli rączka jest zatrzymana lub wyłączona. 

    Zmień intensywność za pomocą przycisku zasilania

    Niektóre szczoteczki Sonicare są wyposażone w opcję intensywności, ale nie są wyposażone w diody LED. Te modele umożliwiają zmianę intensywności poprzez naciśnięcie przycisku zasilania podczas pracy.

    Zmień intensywność w przypadku modelu FlexCare Platinum

    Dostępne są trzy poziomy intensywności: niski, średni i wysoki. Aby zwiększyć poziom intensywności, naciśnij przycisk +. Naciśnij przycisk -, aby zmniejszyć intensywność. Można to zrobić w dowolnym momencie podczas czyszczenia zębów. 

    Zmień intensywność w aplikacji Sonicare (tylko Prestige)

    Możesz także zmienić intensywność działania szczoteczki Sonicare Prestige w aplikacji Sonicare. Można to zrobić w następujący sposób: 

    1. Otwórz aplikację Sonicare. 

    1. Na ekranie dotyczącym szczotkowania dotknij przycisku ^, aby rozwinąć ustawienia szczoteczki. Dotknij opcji Low, Medium lub High intensity w górnej części ekranu. 

    1. Na ekranie aktualizacji pojawi się symbol zaznaczenia. Oznacza to, że intensywność została zmieniona. Będzie również widoczna na rączce. 

    1. Dotknij strzałki

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9997/32 , HX7103/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7101/03 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7410/02 , HX7101/01 , HX7108/01 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7411/02 , HX7101/02 , HX7408/01 , HX9992/02 , HX7428/02 , HX7106/01 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX7400/06 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9911/84 , CP0557/01 , CP0556/01 , CP0471/01 , CP1718/01 , CP1717/01 , CP1715/01 , CP1716/01 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9944/13 , COP2013/01 , COP2014/01 , COP2015/01 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/54 , CP1208/01 , CP1209/01 , CP1207/01 , HX6481/50 , HX9912/18 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9901/43 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9924/47 , HX9903/03 , HX9334/41 , CP0555/01 , HX9392/39 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9903/13 , CP0474/01 , CP0473/01 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX9924/07 , HX9312/04 , HX9394/40 , HX9352/30 , HX9372/04 , HX9112/12 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX9362/67 , HX9334/34 , CP0546/01 , CP0472/01 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9182/10 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX9332/04 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

