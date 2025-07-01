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Dlaczego z bezprzewodowego irygatora Sonicare Power Flosser cieknie woda?
Wyciek wody z otworu poniżej przycisku zwalniającego nasadkę jest zjawiskiem normalnym. Otwór ten służy do odprowadzania nieużywanej wody z dyszy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3826/24 , HX3806/33 , HX3806/31 .
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Jaka jest różnica między nasadkami irygatora Power Flosser?
Jak czyścić irygator Philips Sonicare Power Flosser?
Jaka jest różnica między nasadkami bezprzewodowego irygatora Power Flosser?
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