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Dlaczego z bezprzewodowego irygatora Sonicare Power Flosser cieknie woda?

Wyciek wody z otworu poniżej przycisku zwalniającego nasadkę jest zjawiskiem normalnym. Otwór ten służy do odprowadzania nieużywanej wody z dyszy. 

Przycisk zwalniający nasadkę przecieka

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3826/24 , HX3806/33 , HX3806/31 .

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