Jeśli poniższe instrukcje nie pomogą, skontaktuj się z nami lubkliknij tutaj w celu przesłania zgłoszenia gwarancyjnego online, abyśmy mogli zapewnić pomoc dotyczącą przyznania urządzenia zastępczego. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.
Szczoteczka Sonicare mierzy nacisk wywierany podczas szczotkowania, aby chronić dziąsła i zęby. Zbyt duży nacisk spowoduje zmianę wibracji rączki. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Umieść szczoteczkę do zębów na ładowarce.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/intensywności i naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania podczas ładowania. Uchwyt wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić włączenie funkcji.
- Wyłącz czujnik siły nacisku, przytrzymując przycisk trybu/intensywności i dwukrotnie naciskając przycisk zasilania w trakcie ładowania. Uchwyt wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić wyłączenie funkcji.