Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Pomoc Philips

    Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?

    Opublikowano dnia 23 sierpnia 2024 roku

    Jeśli poniższe instrukcje nie pomogą, skontaktuj się z nami lubkliknij tutaj w celu przesłania zgłoszenia gwarancyjnego online, abyśmy mogli zapewnić pomoc dotyczącą przyznania urządzenia zastępczego. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.

    Szczoteczka Sonicare mierzy nacisk wywierany podczas szczotkowania, aby chronić dziąsła i zęby. Zbyt duży nacisk spowoduje zmianę wibracji rączki. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
    1. Umieść szczoteczkę do zębów na ładowarce.
    2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/intensywności i naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania podczas ładowania. Uchwyt wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić włączenie funkcji.
    3. Wyłącz czujnik siły nacisku, przytrzymując przycisk trybu/intensywności i dwukrotnie naciskając przycisk zasilania w trakcie ładowania. Uchwyt wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić wyłączenie funkcji.

    Szczoteczki DiamondClean

    W przypadku szczoteczek DiamondClean Smart metoda działania nieznacznie się różni.

    1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/intensywności (dolny przycisk).
    2. Przytrzymując przycisk trybu/intensywności, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania (górny przycisk).
    3. Zwolnij przycisk trybu/intensywności. Jeśli wskaźnik baterii u podstawy szczoteczki zamiga dwa razy i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, oznacza to, że funkcja została włączona. Jeśli proces ten zostanie powtórzony w celu wyłączenia funkcji, wskaźnik baterii jednokrotnie zamiga i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX6803/04 , HX9997/32 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7101/01 , HX7108/01 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7410/02 , HX7420/01 , HX7411/02 , HX7113/01 , HX7400/02 , HX7403/01 , HX7101/02 , HX7423/01 , HX7110/02 , HX7411/01 , HX7408/01 , HX9992/02 , HX7428/02 , HX7428/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7108/02 , HX7106/01 , HX7110/01 , HX7400/06 , HX7111/01 , HX7403/05 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9911/84 , CP1922/01 , CP0755/01 , HX6807/35 , HX6851/34 , HX6856/29 , HX6800/63 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX3673/13 , HX3671/11 , HX3675/15 , HX3675/13 , HX3671/13 , HX3673/11 , HX3671/14 , HX3673/14 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX6483/53 , HX9944/13 , HX6848/98 , HX6483/52 , HX6888/98 , HX9911/94 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/23 , HX9911/19 , CP1208/01 , CP1209/01 , CP1207/01 , HX6481/50 , HX9912/18 , HX6809/35 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX6800/44 , HX6859/68 , HX6850/34 , HX6830/35 , HX6830/44 , HX6859/34 , HX6857/35 , HX6800/28 , HX6877/68 , HX6850/57 , HX6870/57 , HX6836/24 , HX6888/89 , HX6871/47 , HX6850/47 , HX6888/90 , HX6800/35 , HX6830/53 , HX6848/92 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6807/24 , HX6806/04 , HX6806/03 , HX6804/04 , HX6859/35 , HX6870/34 , HX6802/35 , HX6801/04 , CP0754/01 , HX6877/35 , HX6856/17 , HX6876/29 , HX6859/29 , HX6877/28 , HX6877/29 , HX6877/34 , HX6851/29 , HX6870/47 , HX9903/03 , HX9924/47 , HX6807/04 , HX6839/28 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX9112/12 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9182/10 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

    Często zadawane pytania

    Inne przydatne łącza

    Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Szukasz czegoś innego?

    Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

    Strona główna pomocy technicznej

    Zapisz się na newsletter

    Zamów subskrypcję biuletynu

    Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%*

    Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży

    Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

    *
    Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!
    Co to oznacza?

    1. Włącz
      Mój Philips

    Przedłużona gwarancja na wybrane urządzenia

    Filtry i inne akcesoria do wybranych urządzeń za 1 zł

    Zaproszenia do testowania nowości

    Ekskluzywne wyprzedaże

    Zarejestruj się

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.