Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , QP6507/23 , QP6552/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak czyścić urządzenie Philips OneBlade?
Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego?
Czy do ładowania urządzenia Philips OneBlade można użyć dowolnego zasilacza USB?
Jak prawidłowo wymienić ostrza urządzenia Philips OneBlade?
Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?