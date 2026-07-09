Czy do ładowania urządzenia Philips OneBlade można użyć dowolnego zasilacza USB?

Aby bezpiecznie i wydajnie ładować urządzenie OneBlade, należy upewnić się, że zasilacz USB spełnia następujące wymagania:

Napięcie wejściowe: 100–240 V.

Napięcie wyjściowe: 5 V.

Moc wyjściowa: 1 A lub więcej.

Jeśli chcesz ładować urządzenie OneBlade w pomieszczeniu o dużej wilgotności ( np. w łazience), zawsze używaj odpornego na zachlapanie zasilacza (IPX4).

Owe dane techniczne można znaleźć na zasilaczu (patrz poniższy przykład) lub w dokumentacji otrzymanej przy jego zakupie.

*Wskazówka: X w IPX4 to symbol zastępczy, a w jego miejscu może pojawić się inna cyfra (np. IP24 lub IP44) w opisie zasilacza. Dopóki drugą cyfrą po "IP" jest "4", zasilacz jest klasyfikowany jako odporny na zachlapanie.