Czego mogę używać do ładowania urządzeń firmy Philips przez USB?

W przypadku ładowania produktu firmy Philips w wilgotnym otoczeniu (np. w łazience) należy zawsze używać zasilacza IPX4, aby zapewnić bezpieczne ładowanie. IPX4 oznacza, że zasilacz jest odporny na zachlapanie wodą.



Niezależnie od wybranego zasilacza należy upewnić się, że spełnia on poniższe wymagania (informacje te będą zazwyczaj drukowane na samym zasilaczu).



Napięcie wejściowe: 100–240 V.

Napięcie wyjściowe: 5 V.

Moc wyjściowa: 1 A lub więcej.

Wodoszczelność: IPX4* dla środowisk wilgotnych.

Znak homologacji: Odpowiedni znak homologacji/certyfikacji dla danego kraju (np. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, itp.)



Ważne: korzystanie z niecertyfikowanego zasilacza może spowodować zagrożenie lub poważne obrażenia. Przed przystąpieniem do mycia urządzenia wodą należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilacza.

*Wskazówka: X w IPX4 to symbol zastępczy, a w jego miejscu może pojawić się inna cyfra (np. IP24 lub IP44) w opisie zasilacza. Dopóki drugą cyfrą po "IP" jest "4", zasilacz jest klasyfikowany jako odporny na zachlapanie.