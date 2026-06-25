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Jak zapobiec rozlewaniu się mleka z laktatora Philips Avent bez użycia rąk?

Laktator może rozlać mleko z powodu nieprawidłowego montażu osłonki piersi i kubka. Połączenie między osłonką piersi a kubkiem musi być całkowicie uszczelnione i zamknięte.

Podczas montażu należy upewnić się, że obręcz jest całkowicie zwinięta na krawędzie kubka do zbierania mleka.

Jak zapobiec rozlewaniu się mleka z laktatora Philips Avent bez użycia rąk?

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF531/11 , SCF532/11 , SCF439/01 .

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