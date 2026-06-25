Pomoc Philips Jak zapobiec rozlewaniu się mleka z laktatora Philips Avent bez użycia rąk?

Laktator może rozlać mleko z powodu nieprawidłowego montażu osłonki piersi i kubka. Połączenie między osłonką piersi a kubkiem musi być całkowicie uszczelnione i zamknięte.

Podczas montażu należy upewnić się, że obręcz jest całkowicie zwinięta na krawędzie kubka do zbierania mleka.

Na poniższych ilustracjach pokazano, na co należy uważać i czego unikać: Jak złożyć laktator Philips Avent bez użycia rąk? Obejrzyj krótki film na temat montażu laktatora Philips Avent bez użycia rąk. Jak wlać mleko do innego pojemnika? Aby uniknąć wycieku podczas nalewania pokarmu z kubka do zbierania mleka do innego pojemnika, nie należy zdejmować osłonki piersi z kubka. Osłonka piersi jest wyposażona w dziobek do nalewania u góry. Użyj go do całkowitego opróżnienia pojemnika podczas nalewania mleka do innego pojemnika lub worka do przechowywania pokarmu.