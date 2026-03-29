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Produkcja zakończona
11258UE2X2
Rodzaj źródła światła: H1
6500 K stylowego białego światła
Kompaktowe wymiary — lepsze dopasowanie
Zgodny z większością samochodów
Liczba źródeł światła: 2
Aby uzyskać nowoczesny, wysokiej klasy styl, spersonalizuj swój samochód za pomocą żarówek samochodowych LED Philips Ultinon Essential. Dzięki temperaturze barwowej do 6500 K żarówki te emitują nowoczesne, białe światło o stylowej wiązce, dzięki czemu zawsze możesz wyróżniać się z tłumu.
Optymalna wydajność i wyjątkowa trwałość sprawiają, że żarówki LED Philips Ultinon Essential są liderem w technologii LED. Dzięki podwójnemu rozpraszaniu ciepła – wbudowanemu wentylatorowi i aluminiowemu radiatorowi, pokrytego specjalną powłoką – żarówki LED skuteczniej i wydajniej rozpraszają ciepło. Działają dłużej na najwyższym poziomie jasności.
Żarówki LED Philips Ultinon Essential mają całkowicie nową konstrukcję, która integruje elektronikę skrzynki kontrolnej w korpusie żarówki, zapewniając więcej miejsca na żarówkę w reflektorze i ułatwiając jej montaż. Skorzystaj z instalacji plug-and-play: jednoelementowa konstrukcja umożliwia łatwe i bezproblemowe odkręcenie pierścienia centrującego od góry. Dzięki kompaktowej konstrukcji żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu różnych modeli samochodów, a mechanik zamontuje je bez trudu
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku