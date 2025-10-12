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Produkcja zakończona

Ultinon Pro3000 SISamochodowa żarówka sygnalizacyjna

11961U30CWB2

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Aby jeździć w dobrym stylu, wymień światła pozycyjne na Philips LED Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Światła dają efekt światła dziennego i świetnie wyglądają, więc możesz poruszać się bezpiecznie i stylowo.
Poznaj wszystkie korzyści

Wytrzymałe i intensywne oświetlenie sygnalizacyjne LED

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  • Rodzaj źródła światła: W5W

  • 12 V Efekt światła dziennego 6000 K

  • Zaawansowany System Samochodowy

  • Liczba źródeł światła: 2

Zasygnalizuj swoje zamiary za pomocą jaśniejszego oświetlenia zewnętrznego

Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. W przypadku złych warunków pogodowych i obniżonej widoczności potrzeba stosowania jaśniejszej i bardziej intensywnej sygnalizacji staje się jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro3000 zapewnia efekt światła dziennego o dużej jasności i barwie do 6000 K dla świateł pozycyjnych i oświetlenia wewnętrznego. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia sygnalizacyjnego LED firmy Philips

Zoptymalizowane pod kątem lepszej widoczności

Niezależnie od tego, czy są to światła postojowe, oświetlenie schowka, deski rozdzielczej czy bagażnika, Philips LED Ultinon Pro3000 zapewnia równomierne oświetlenie. Dzięki szerokiemu kątowi światło jest tam, gdzie go potrzebujesz.

Łatwy montaż i zgodność z wieloma modelami samochodów

Skorzystaj z instalacji plug-and-play: oświetlenie Philips Ultinon Pro3000 jest wyposażone w standardowe nasadki, dzięki czemu ich wymiana jest łatwa i szybka.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie