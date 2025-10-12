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Produkcja zakończona
11961U30CWB2
Rodzaj źródła światła: W5W
12 V Efekt światła dziennego 6000 K
Zaawansowany System Samochodowy
Liczba źródeł światła: 2
Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. W przypadku złych warunków pogodowych i obniżonej widoczności potrzeba stosowania jaśniejszej i bardziej intensywnej sygnalizacji staje się jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro3000 zapewnia efekt światła dziennego o dużej jasności i barwie do 6000 K dla świateł pozycyjnych i oświetlenia wewnętrznego. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia sygnalizacyjnego LED firmy Philips
Niezależnie od tego, czy są to światła postojowe, oświetlenie schowka, deski rozdzielczej czy bagażnika, Philips LED Ultinon Pro3000 zapewnia równomierne oświetlenie. Dzięki szerokiemu kątowi światło jest tam, gdzie go potrzebujesz.
Skorzystaj z instalacji plug-and-play: oświetlenie Philips Ultinon Pro3000 jest wyposażone w standardowe nasadki, dzięki czemu ich wymiana jest łatwa i szybka.
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