Zasygnalizuj swoje zamiary za pomocą jaśniejszego oświetlenia zewnętrznego

Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. W przypadku złych warunków pogodowych i obniżonej widoczności potrzeba stosowania jaśniejszej i bardziej intensywnej sygnalizacji staje się jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro3000 zapewnia efekt światła dziennego o dużej jasności i barwie do 6000 K dla świateł pozycyjnych i oświetlenia wewnętrznego. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia sygnalizacyjnego LED firmy Philips