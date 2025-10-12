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  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
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VisionLepsza widoczność

12342PRC1

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Żarówki samochodowe Vision zapewniają o 30% lepszą widoczność w porównaniu ze standardową żarówką, oferując doskonałą wydajność wiązki światła w bardzo konkurencyjnej cenie w stosunku do jakości oryginalnego wyposażenia, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 30% większa widoczność w porównaniu ze standardową żarówką

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Do 30% większa widoczność

  • Najlepsza jakość za tę cenę

  • Liczba źródeł światła: 1

Żarówki Vision emitują dłuższe wiązki światła niż żarówki standardowe

Żarówki Vision emitują dłuższe wiązki światła niż żarówki standardowe

Nasze rozwiązania oświetleniowe generują potężną i precyzyjną wiązkę światła o maksymalnej mocy. Oferujemy wyłącznie najlepsze i najwydajniejsze rozwiązania oświetleniowe, ponieważ wiemy, że nasze oświetlenie o wysokiej jakości może pewnego dnia ocalić komuś życie na drodze.

Bezpieczeństwo na drodze zależy w głównej mierze od widoczności Twojej i innych

Bezpieczeństwo na drodze zależy w głównej mierze od widoczności Twojej i innych

Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom. Firma Philips promuje aktywne bezpieczeństwo w celu zapobiegania wypadkom przez zwiększenie ogólnej widoczności i oświetlenia drogi.

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie