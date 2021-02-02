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  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

Produkcja zakończona

WhiteVisionżarówka samochodowa

12342WHVSM

3.7
| (3) Opinie
Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.
Poznaj wszystkie korzyści

Intensywny efekt białego światła ksenonowego

Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2+2

  • 12 V, 60/55 W

  • W zestawie pozycyjne źródła światła w5w

Doskonałe wrażenia podczas jazdy dzięki intensywnemu efektowi białego światła ksenonowego

Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.

W 100% legalne użytkowanie na drogach, w 100% intensywne białe światło

Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.

Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie oznacza dłuższą przyjemność z jazdy

Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7, T4W i W5W) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (*H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

3

Opinie

4
3
2

02/02/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skvělá světla

Oproti starým světlům (srovnatelná s těmi, co koupíte na pumpě) je to opravdu velký rozdíl. Dobrá svítivost a přijemná bílo/modrá barva. Paráda, že balení obsahuje i parkovací žárovky, takže máte celý set bílý.

Zalety

Svítivost, barva, obsah balení

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобалось

За рекомендацією фахівців, спробував продукт. Після встановлення приємно гарне світло, гарна температура. Також сподобалось що в комплекті є додаткові лампи для габаритів. Дизайн класичний хоча для цього продукту він не є принциповим. Рекомендую для використання.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар

15/02/2016

Polska

Polska

Obiektywna opinia użytkownika

Żarówki WhiteVision H4, założyłem je w połowie listopada a zakończyły swój żywot przed walentynkami. Okres użytkowania poniżej 3 miesięcy... przy przejechaniu około 3.500 km Zapewniają dobrą widoczność, lecz przy przejściu ze standardowych żarówek na WhiteVision jest duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie obniżyć ustawienie reflektorów aby nie oślepiać z naprzeciwka nadjeżdżających samochodów. W efekcie uzyskałem te sam zasięg świateł mijania lecz WhiteVision naprawdę dobrze oświetlało drogę w swoim zasięgu. Dzięki barwie światła dojrzysz prawie wszystkie znaki pionowe i poziome, lecz cały czas będziesz zastanawiał się czy nie oślepiasz nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Przy cenach za kpl żarówek (x2szt) jakie mamy na rynku i okresie użytkowania - niecałe 3 miesiące ogólna ocena jako słaba - nie polecam. Teraz czas na przetestowanie "w boju" żarówek Philips o przedłużonej żywotności.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa

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