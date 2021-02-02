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Produkcja zakończona
12342WHVSM
Rodzaj źródła światła: H4
Liczba sztuk w opakowaniu: 2+2
12 V, 60/55 W
W zestawie pozycyjne źródła światła w5w
Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.
Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.
Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7, T4W i W5W) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (*H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)
3.7
z 5
3
Opinie
Dl2oWn
02/02/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Skvělá světla
Oproti starým světlům (srovnatelná s těmi, co koupíte na pumpě) je to opravdu velký rozdíl. Dobrá svítivost a přijemná bílo/modrá barva. Paráda, že balení obsahuje i parkovací žárovky, takže máte celý set bílý.
Zalety
Svítivost, barva, obsah balení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu
srniccan
11/04/2019
Україна
Дуже сподобалось
За рекомендацією фахівців, спробував продукт. Після встановлення приємно гарне світло, гарна температура. Також сподобалось що в комплекті є додаткові лампи для габаритів. Дизайн класичний хоча для цього продукту він не є принциповим. Рекомендую для використання.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар
NiezadowolonyKlient
15/02/2016
Polska
Obiektywna opinia użytkownika
Żarówki WhiteVision H4, założyłem je w połowie listopada a zakończyły swój żywot przed walentynkami. Okres użytkowania poniżej 3 miesięcy... przy przejechaniu około 3.500 km Zapewniają dobrą widoczność, lecz przy przejściu ze standardowych żarówek na WhiteVision jest duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie obniżyć ustawienie reflektorów aby nie oślepiać z naprzeciwka nadjeżdżających samochodów. W efekcie uzyskałem te sam zasięg świateł mijania lecz WhiteVision naprawdę dobrze oświetlało drogę w swoim zasięgu. Dzięki barwie światła dojrzysz prawie wszystkie znaki pionowe i poziome, lecz cały czas będziesz zastanawiał się czy nie oślepiasz nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Przy cenach za kpl żarówek (x2szt) jakie mamy na rynku i okresie użytkowania - niecałe 3 miesiące ogólna ocena jako słaba - nie polecam. Teraz czas na przetestowanie "w boju" żarówek Philips o przedłużonej żywotności.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa