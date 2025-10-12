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Wszystkie serie

  • Energy Label Europe D
    Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

MonitorMonitor LCD z technologią SmoothTouch

172B9T/00

Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
Wytrzymały, odporny na wodę i pył monitor z ekranem dotykowym, wygodny w użytkowaniu niezależnie od miejsca, wyposażony w przegubową podstawę umożliwiającą ustawienie pod dowolnym kątem. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze pozwalającej na wiele zastosowań znacznie zwiększa wydajność pracy.
Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

  • B-line

  • 43,2 cm (17")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk

Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk

Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można teraz w pełni korzystać z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.

Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz

Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz

W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, który jest w stanie wytrzymać niewielkie zachlapania wodą i zabrudzenia kurzem, mogące występować podczas codziennego użytkowania. Klasy ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP) zostały opisane w międzynarodowej normie IEC/EN 60529 i służą do określania szczelności obudów elektrycznych przed dostawaniem się ciał obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spełnia międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i kurz. Jest odporny na zachlapania i pył, które pojawiają się na co dzień.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse

  2. Materiał rękawiczki i grubość: nitryl (0,15 mm), bawełna (0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek winylu (0,12 mm)

  3. Więcej informacji na temat obsługi funkcji dotykowych w systemach operacyjnych można znaleźć w części „SmoothTouch” w instrukcji obsługi.

  4. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  6. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  7. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  8. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.