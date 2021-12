Podstawka SmartStand z możliwością regulacji kąta nachylenia zwiększa produktywność

Podstawka Philips SmartStand umożliwia elastyczną regulację ustawienia ekranu. Konstrukcja typu Z z płynnym przechylaniem, regulacją wysokości i możliwością składania pozwala na korzystanie z niej w różnych dogodnych pozycjach. Podstawkę można ustawić w pozycji pionowej, aby mieć lepszy dostęp do funkcji dotykowych, lub odchylić ją do tyłu, co ułatwia rysowanie lub dodawanie notatek. W razie potrzeby można też ustawić ekran prawie płasko na stole, jeśli wymagają tego niektóre aplikacje.