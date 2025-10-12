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18952C2
Do źródeł światła LED-HL [~H7]
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
Zaawansowany System Samochodowy
Niektóre modele samochodów wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań w przypadku źródeł światła LED typu retrofit. Wyjątkowe adaptery CANbus firmy Philips zapewniają płynne działanie, eliminując wszelkie problemy układu elektrycznego, takie jak błędne ostrzeżenia na desce rozdzielczej.
Nowoczesna konstrukcja adaptera CANbus sprawia, że jest on łatwy w montażu i natychmiast zapewnia oczekiwane efekty.
Przy tworzeniu adaptera CANbus, zaprojektowanego z myślą o montażu w samochodzie, uwzględniono trudne warunki codziennej pracy w komorze silnika.
Opinie
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.