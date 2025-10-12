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  • Doskonałe parametry elektryczne
  • Doskonałe parametry elektryczne
  • Doskonałe parametry elektryczne
  • Doskonałe parametry elektryczne

CANbus adaptor LEDAdapter LED CANbus

18952C2

Doskonałe parametry elektryczne
Philips LED CANbus H7 stanowi idealny dodatek do oświetlenia głównego opartego na źródłach światła LED H7. Ten łatwy w montażu adapter zapewnia doskonałą pracę układu elektrycznego pojazdu — eliminuje możliwe problemy z ostrzeżeniami na desce rozdzielczej.
Poznaj wszystkie korzyści

Płynne działanie

Doskonałe parametry elektryczne

  • Do źródeł światła LED-HL [~H7]

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

  • Zaawansowany System Samochodowy

Wydajna praca oświetlenia LED-HL [~H7]

Niektóre modele samochodów wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań w przypadku źródeł światła LED typu retrofit. Wyjątkowe adaptery CANbus firmy Philips zapewniają płynne działanie, eliminując wszelkie problemy układu elektrycznego, takie jak błędne ostrzeżenia na desce rozdzielczej.

Łatwa instalacja

Nowoczesna konstrukcja adaptera CANbus sprawia, że jest on łatwy w montażu i natychmiast zapewnia oczekiwane efekty.

Optymalna praca w każdych warunkach

Przy tworzeniu adaptera CANbus, zaprojektowanego z myślą o montażu w samochodzie, uwzględniono trudne warunki codziennej pracy w komorze silnika.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.