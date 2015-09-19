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  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

206V4LAB/00

4.4
| (5) Opinie
Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi. Jest on wyposażony w głośniki stereofoniczne i technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

z głośnikami stereofonicznymi

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 50,8 cm (20")

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Potężny dźwięk dzięki głośnikom o mocy 2 x 2 W RMS

Teraz można korzystać z multimediów i aplikacji społecznościowych, słuchając dźwięku stereo. Te wbudowane głośniki nie tylko doskonale brzmią, ale także pomagają uniknąć bałaganu spowodowanego zewnętrznymi przewodami oraz zapewniają oszczędność miejsca.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

5

Opinie

4
3
1

19/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

22/04/2020

România

România

Zweryfikowany kupujący

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie