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Produkcja zakończona
206V4LAB/00
V-line
50,8 cm (20")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Teraz można korzystać z multimediów i aplikacji społecznościowych, słuchając dźwięku stereo. Te wbudowane głośniki nie tylko doskonale brzmią, ale także pomagają uniknąć bałaganu spowodowanego zewnętrznymi przewodami oraz zapewniają oszczędność miejsca.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
4.4
z 5
5
Opinie
Józef
19/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
CosminaM
22/04/2020
România
Zweryfikowany kupujący
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri