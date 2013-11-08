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Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

220V3LAB/00

4.7

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Ten atrakcyjny, smukły monitor daje mnóstwo radości użytkownikowi. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz i sprawiają, że ten monitor to świetny wybór.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 55,9 cm (22")

Wbudowane głośniki to dźwięk bez bałaganu na biurku

Monitor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i konstrukcji urządzenia.

Energy Star to wydajne zarządzenie i niskie zużycie energii

Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov

SmartContrast 10 000 000:1 zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najżywszych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

08/11/2013

Polska

Polska

Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.

Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V3LAB LED monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V3LAB LED monitor

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB LED monitor

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB LED monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB LED monitor

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie