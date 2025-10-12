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  • Prostota użytkowania dzięki monitorowi z obsługą USB
  • Prostota użytkowania dzięki monitorowi z obsługą USB
  • Prostota użytkowania dzięki monitorowi z obsługą USB
  • Prostota użytkowania dzięki monitorowi z obsługą USB

Produkcja zakończona

Monitor LCD, podświetlenie LED

221S3UCS/00

Prostota użytkowania dzięki monitorowi z obsługą USB
Nowy monitor firmy Philips z obsługą USB zapewnia swobodę użytkowania. Wystarczy jeden przewód, aby dostarczyć cyfrowy sygnał wideo i zasilanie z portu USB 2.0 w laptopie do monitora!
Poznaj wszystkie korzyści

Pojedynczy przewód USB zapewnia zasilanie i przepływ sygnału wideo

Prostota użytkowania dzięki monitorowi z obsługą USB

  • S-line

  • 54,6 cm (21,5")

  • Monitor USB

Natychmiastowe uruchomienie dzięki technologii LED

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Jedno połączenie USB 2.0 z laptopem zapewnia zasilanie i sygnał wideo

Monitor USB firmy Philips wyświetla obraz i pobiera prąd bezpośrednio z portów USB laptopa przez jeden przewód. Żadne dodatkowe przewody zasilające i wideo nie są potrzebne, dzięki czemu wystarczy jeden kabel, aby cieszyć się niezwykle energooszczędnym połączeniem pomiędzy laptopem a monitorem.

Wyjątkowo niskie zużycie energii

Monitor USB wykorzystuje specjalne podświetlenie LED o bardzo niskim poborze mocy, co umożliwia zasilanie go przez porty USB laptopa. Pobór prądu na poziomie około 9 W sprawia, że zużycie energii jest o około 50% niższe niż w przypadku zwykłego monitora o równorzędnych parametrach.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. W rzadkich sytuacjach, gdy 2 porty USB laptopa nie posiadają wystarczającej mocy do zasilania monitora, konieczny może być zakup opcjonalnego zasilacza napięcia stałego.