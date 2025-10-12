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Produkcja zakończona
221S3UCS/00
S-line
54,6 cm (21,5")
Monitor USB
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Monitor USB firmy Philips wyświetla obraz i pobiera prąd bezpośrednio z portów USB laptopa przez jeden przewód. Żadne dodatkowe przewody zasilające i wideo nie są potrzebne, dzięki czemu wystarczy jeden kabel, aby cieszyć się niezwykle energooszczędnym połączeniem pomiędzy laptopem a monitorem.
Monitor USB wykorzystuje specjalne podświetlenie LED o bardzo niskim poborze mocy, co umożliwia zasilanie go przez porty USB laptopa. Pobór prądu na poziomie około 9 W sprawia, że zużycie energii jest o około 50% niższe niż w przypadku zwykłego monitora o równorzędnych parametrach.
Opinie
W rzadkich sytuacjach, gdy 2 porty USB laptopa nie posiadają wystarczającej mocy do zasilania monitora, konieczny może być zakup opcjonalnego zasilacza napięcia stałego.