Wyjątkowo niskie zużycie energii

Monitor USB wykorzystuje specjalne podświetlenie LED o bardzo niskim poborze mocy, co umożliwia zasilanie go przez porty USB laptopa. Pobór prądu na poziomie około 9 W sprawia, że zużycie energii jest o około 50% niższe niż w przypadku zwykłego monitora o równorzędnych parametrach.