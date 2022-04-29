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Produkcja zakończona

Monitor LCD

221S8LDAB/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Niezawodny i niezastąpiony

Monitor S-line zapewnia efektywność niezbędną w biznesie. Funkcje takie jak Flicker-Free i LowBlue sprawiają, że praca przy monitorze nie męczy oczu i jest wydajniejsza.

Poznaj wszystkie korzyści

do efektywnej pracy

Niezawodny i niezastąpiony

  • S-line

  • 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/04/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Zalety

Cena odpowiednią do jakości

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 221S8LDAB Monitor LCD

Data użycia 2021-03-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 221S8LDAB Monitor LCD

Data użycia 2021-03-29

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Zalety

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Wady

Nu am gasit

Przegląd ten został wykonany dla 221S8LDAB Monitor LCD

Data użycia 2020-09-18

Przegląd ten został wykonany dla 221S8LDAB Monitor LCD

Data użycia 2020-09-18

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse

  2. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  3. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.