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Produkcja zakończona
221S8LDAB/00
Niezawodny i niezastąpiony
Monitor S-line zapewnia efektywność niezbędną w biznesie. Funkcje takie jak Flicker-Free i LowBlue sprawiają, że praca przy monitorze nie męczy oczu i jest wydajniejsza.
S-line
22 (przekątna 54,6 cm/21,5")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
John Spider
29/04/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Zalety
Cena odpowiednią do jakości
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 221S8LDAB Monitor LCD
Data użycia 2021-03-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 221S8LDAB Monitor LCD
Data użycia 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Zalety
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Wady
Nu am gasit
Przegląd ten został wykonany dla 221S8LDAB Monitor LCD
Data użycia 2020-09-18
Przegląd ten został wykonany dla 221S8LDAB Monitor LCD
Data użycia 2020-09-18
Czas reakcji równy SmartResponse
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.