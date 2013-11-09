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Produkcja zakończona
221TE4LB/00
Motivo
54,6 cm (21,5")
Wyświetlacz Full HD
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Wbudowany w monitor cyfrowy tuner TV umożliwia odbieranie i wyświetlanie wysokiej jakości sygnałów telewizyjnych z różnych źródeł.
Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.
3.5
z 5
6
Opinie
MARGATITA
09/11/2013
Polska
bardzo dobry TV
SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Jan40
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania
doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
RANDY1984
03/09/2012
Polska
nic dodać nic ująć
Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED