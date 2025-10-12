Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
223V5QSB6/00
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu monitorowi firmy Philips wyposażonemu w technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!
V-line
54,6 cm (21,5")
Monitory AH-IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory AH-IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
Opinie