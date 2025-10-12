SmartImage Lite podnosi komfort oglądania obrazów na ekranie LCD

SmartImage Lite to ekskluzywna, nowoczesna technologia firmy Philips, analizująca wyświetlaną na ekranie zawartość obrazu. W zależności od wybranego scenariusza, SmartImage Lite poprawia w sposób dynamiczny kontrast, nasycenie kolorów oraz ostrość obrazów i filmów w celu zapewnienia najlepszych wrażeń podczas oglądania — wszystko to w czasie rzeczywistym i za naciśnięciem jednego przycisku.