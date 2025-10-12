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  • Energy Label Europe A
    Elegancki monitor zapewnia lepsze wrażenia podczas oglądania
  • Elegancki monitor zapewnia lepsze wrażenia podczas oglądania
  • Elegancki monitor zapewnia lepsze wrażenia podczas oglądania
  • Energy Label Europe A
    Elegancki monitor zapewnia lepsze wrażenia podczas oglądania
  • Elegancki monitor zapewnia lepsze wrażenia podczas oglądania
  • Elegancki monitor zapewnia lepsze wrażenia podczas oglądania

Produkcja zakończona

Monitor LCD, podświetlenie LED

227E4LHAB/00

Elegancki monitor zapewnia lepsze wrażenia podczas oglądania
Podziwiaj wspaniały obraz LED o naturalnych kolorach dzięki eleganckiemu i smukłemu monitorowi. Jego funkcje, takie jak złącze HDMI i głośniki stereofoniczne, ułatwiają korzystanie z rozrywki.
Poznaj wszystkie korzyści

z głośnikami stereofonicznymi

Elegancki monitor zapewnia lepsze wrażenia podczas oglądania

  • E-line

  • 54,6 cm (21,5")

  • Wyświetlacz Full HD

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

SmartImage Lite podnosi komfort oglądania obrazów na ekranie LCD

SmartImage Lite to ekskluzywna, nowoczesna technologia firmy Philips, analizująca wyświetlaną na ekranie zawartość obrazu. W zależności od wybranego scenariusza, SmartImage Lite poprawia w sposób dynamiczny kontrast, nasycenie kolorów oraz ostrość obrazów i filmów w celu zapewnienia najlepszych wrażeń podczas oglądania — wszystko to w czasie rzeczywistym i za naciśnięciem jednego przycisku.

Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD

Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie