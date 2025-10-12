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Produkcja zakończona
229C4QHSW/00
Blade 2
54,6 cm (21,5")
Wyświetlacz Full HD
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Obraz, Rozrywka, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
Nowe monitory Philips powstały przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii LED, dzięki czemu grubość ich panelu jest znacznie mniejsza niż w modelach poprzedniej generacji. Smukły monitor nie tylko lepiej wygląda, ale także pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na biurku!
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