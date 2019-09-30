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Produkcja zakończona

5400 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

22PFS5403/12

3.7

| (11) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Nie rozstawaj się z rozrywką. Kompaktowy telewizor Philips 5400 idealnie sprawdzi się w każdej podróży lub na wakacjach. Wypełni czas dzieciom podczas długiej jazdy samochodem i zapewni dostęp do sportowych emocji nawet na biwaku. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w zestawie. Wystarczy podłączyć telewizor do gniazda 12 V i korzystać z domowych luksusów gdziekolwiek jesteś.

Poznaj wszystkie korzyści
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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 55 cm (22")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Przewód 12 V umożliwia podłączenie do przenośnego źródła zasilania

Łatwe podłączanie telewizora do samochodu, ciężarówki, łodzi lub dowolnego źródła zasilania o napięciu 12 V podczas podróży dzięki dołączonemu przewodowi 12 V DC.

Kompaktowy, przenośny telewizor: zaprojektowany, by zawsze być w centrum rozrywki

Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym przenośnym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w dowolnym miejscu, np. w kuchni lub na biwaku z rodziną. Nie przegapisz wiadomości ani wyników ulubionych rozgrywek sportowych. Zaprojektowaliśmy go, byś zawsze mógł być w centrum rozrywki!

Pixel Plus HD. Żywy i wyraźny obraz niezależnie od typu źródła.

Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję kablową czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

11

Opinie

3
2

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrý

Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.

Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

19/12/2021

Lietuva

Lietuva

Geras TV

Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Data użycia 2020-12-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Data użycia 2020-12-19

06/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras kokybes ir kainos santykis

Lengvas, plonas televizorius. Tinka isvykoms i gamta

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.