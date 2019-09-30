Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
22PFS5403/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Nie rozstawaj się z rozrywką. Kompaktowy telewizor Philips 5400 idealnie sprawdzi się w każdej podróży lub na wakacjach. Wypełni czas dzieciom podczas długiej jazdy samochodem i zapewni dostęp do sportowych emocji nawet na biwaku. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w zestawie. Wystarczy podłączyć telewizor do gniazda 12 V i korzystać z domowych luksusów gdziekolwiek jesteś.
55 cm (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Łatwe podłączanie telewizora do samochodu, ciężarówki, łodzi lub dowolnego źródła zasilania o napięciu 12 V podczas podróży dzięki dołączonemu przewodowi 12 V DC.
Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym przenośnym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w dowolnym miejscu, np. w kuchni lub na biwaku z rodziną. Nie przegapisz wiadomości ani wyników ulubionych rozgrywek sportowych. Zaprojektowaliśmy go, byś zawsze mógł być w centrum rozrywki!
Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję kablową czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.
3.7
z 5
11
Opinie
Cyklista11
30/09/2019
Česká republika
Velmi dobrý
Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.
Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
AleksK
19/12/2021
Lietuva
Geras TV
Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Data użycia 2020-12-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Data użycia 2020-12-19
Sigis
06/07/2019
Lietuva
Geras kokybes ir kainos santykis
Lengvas, plonas televizorius. Tinka isvykoms i gamta
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.