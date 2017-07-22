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Produkcja zakończona
22PFT4000/12
Smukły telewizor LED Full HD
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym niewielkim urządzeniu: telewizor LED z serii 4000 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich dodatkowych funkcji, takich jak poręczne porty USB i HDMI. To doskonały wybór do każdego pomieszczenia w domu.
56 cm (22")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Tradycyjne telewizory mają obudowę, która okala ekran niczym rama obraz. Nasza niezwykle wąska rama jest nowoczesna i cienka, aby można było oglądać więcej doskonałego obrazu.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w kuchni lub wiadomości podczas majsterkowania w garażu albo sprawdzać aktualne wyniki sportowe przy grillu. Tak przenośny telewizor lubi być tam, gdzie coś się dzieje!
4.1
z 5
13
Opinie
85%
poleca ten produkt
Jurijs
22/07/2017
Latvija
Zweryfikowany kupujący
Super
Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Lila
16/03/2017
Latvija
Zweryfikowany kupujący
šim produktam ir lieliskas funkcijas
Philips 4000 series Full HD Slim LED televizors 22PFT4000 56 cm (22") Full HD LED televizors, DVB-T/T2/C ar Digital Crystal Clear- Uzticams un daudzpusīgs iekārtas.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.