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Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

22PFT4022/12

3.9

| (24) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Telewizor Philips 4000 został opracowany z myślą o dobrej zabawie i uzyskaniu wysokiej jakości obrazu na małym ekranie. Jest wystarczająco kompaktowy, aby można go było bez nadmiernego wysiłku szybko przenieść do innego pomieszczenia. Z kolei dzięki minimalistycznemu wzornictwu pasuje praktycznie do każdego pomieszczenia.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 55 cm (22")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

24

Opinie

02/12/2020

Polska

Polska

jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach

produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry

Zalety

Bardzo czysty obraz Prosta obsługa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2019-12-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2019-12-02

05/07/2018

Polska

Polska

Tv godny polecenia

Jakość obrazu żyleta, dźwięk czyst, głośniki skala od 0-60 w sypialni 25 i już jest głośno, sygnał antenowy - kablówka bez tunera. Polecam Bardzo Dobry sprzęt w dobrej cenie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

22/05/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dobry telewizor za niską cenę

kupiłem ten telewizor do kuchni, dobry obraz i dźwięk. Za tą cenę naprawdę dobry zakup.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.