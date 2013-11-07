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Produkcja zakończona
231P4QPYES/00
P-line
58,4 cm (23")
Monitor Full HD IPS
Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Jack500
07/11/2013
Polska
Same zalety
Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jack500
01/09/2012
Polska
Bardzo dobry.
Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Czas reakcji równy SmartResponse