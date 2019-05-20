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  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD IPS, podświetlenie LED

231P4QPYKES/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Monitor o ekologicznej konstrukcji
Monitor LED IPS firmy Philips z kamerą internetową ułatwia współpracę i komunikację, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i pieniądze.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki kamerze internetowej pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Monitor o ekologicznej konstrukcji

  • P-line

  • 58,4 cm (23")

  • Wyświetlacz Full HD

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Kamera internetowa ułatwia kontakt i współpracę

Wbudowana kamera internetowa i mikrofon pozwalają widzieć się i rozmawiać ze współpracownikami i klientami. Ten prosty sposób współpracy i udostępniania informacji pozwala oszczędzić cenny czas i ograniczyć wydatki na podróże.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

20/05/2019

Slovensko

Slovensko

Odporúčam tento monitor

Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

18/06/2020

България

България

Добър контраст, реалистични цветове, много функции

Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.

Zalety

Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана

Wady

Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie