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Produkcja zakończona
231P4QPYKES/00
P-line
58,4 cm (23")
Wyświetlacz Full HD
Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Wbudowana kamera internetowa i mikrofon pozwalają widzieć się i rozmawiać ze współpracownikami i klientami. Ten prosty sposób współpracy i udostępniania informacji pozwala oszczędzić cenny czas i ograniczyć wydatki na podróże.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
sagrokke
20/05/2019
Slovensko
Odporúčam tento monitor
Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Wolf666
18/06/2020
България
Добър контраст, реалистични цветове, много функции
Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.
Zalety
Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана
Wady
Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка