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  • Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor
  • Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor
  • Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor
  • Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor
  • Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor
  • Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor
  • Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor
  • Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD IPS, podświetlenie LED

231P4QRYES/00

Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor
Innowacyjny monitor ErgoSensor firmy Philips to pierwszy na świecie inteligentny monitor, który potrafi doradzić użytkownikowi, jak usiąść w ergonomicznej pozycji przed ekranem komputera.
Poznaj wszystkie korzyści

zapewnia zdrowe warunki i produktywne miejsce pracy

Pierwszy na świecie monitor z technologią ErgoSensor

  • P-line

  • 58,4 cm (23")

  • Wyświetlacz Full HD

Technologia ErgoSensor zapewnia zdrowszy sposób pracy

W firmie Philips mocno wierzymy, że to praca powinna być dopasowana do ludzi, a nie odwrotnie. W trosce o zdrowsze i bardziej sprzyjające produktywności warunki w miejscu pracy firma Philips stworzyła pionierską technologię ErgoSensor, która umożliwia wyposażonym w nią monitorom wykrywanie i mierzenie zachowań użytkownika. Technologia ErgoSensor doradza użytkownikom, jak usiąść przed komputerem w ergonomicznej pozycji, przestawiając zalecenia dotyczące prawidłowej odległości od ekranu, ergonomicznego ustawienia szyi oraz przerw. Pozwala ona również obniżyć zużycie energii nawet o 80% poprzez wyłączanie zasilania monitora na czas, gdy użytkownika nie ma przed monitorem.

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Złącze DisplayPort zapewnia przesyłanie danych audio i wideo za pomocą jednego, długiego przewodu

Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie