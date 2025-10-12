Technologia ErgoSensor zapewnia zdrowszy sposób pracy

W firmie Philips mocno wierzymy, że to praca powinna być dopasowana do ludzi, a nie odwrotnie. W trosce o zdrowsze i bardziej sprzyjające produktywności warunki w miejscu pracy firma Philips stworzyła pionierską technologię ErgoSensor, która umożliwia wyposażonym w nią monitorom wykrywanie i mierzenie zachowań użytkownika. Technologia ErgoSensor doradza użytkownikom, jak usiąść przed komputerem w ergonomicznej pozycji, przestawiając zalecenia dotyczące prawidłowej odległości od ekranu, ergonomicznego ustawienia szyi oraz przerw. Pozwala ona również obniżyć zużycie energii nawet o 80% poprzez wyłączanie zasilania monitora na czas, gdy użytkownika nie ma przed monitorem.