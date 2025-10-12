ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zrównoważona wydajność
  • Zrównoważona wydajność
  • Zrównoważona wydajność
  • Zrównoważona wydajność
  • Zrównoważona wydajność
  • Zrównoważona wydajność

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD

231S4LCB/00

Zrównoważona wydajność
Ergonomiczny monitor LED firmy Philips został wykonany w 25% z materiałów pochodzących z recyklingu. Jego obudowa nie zawiera PCW ani związków BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki energooszczędnemu, ergonomicznemu monitorowi LED

Zrównoważona wydajność

  • S-line

  • 58,4 cm (23")

  • Wyświetlacz Full HD

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

SmartErgoBase umożliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie

SmartErgoBase umożliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie

Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i zarządzanie przewodami. Podstawę można obracać i przechylać pod różnymi kątami, aby zapewnić maksymalny komfort. Możliwość regulowania wysokości pozwala ustawić ekran na optymalnym poziomie, zmniejszając obciążenie fizyczne podczas długiego dnia pracy, a system zarządzania przewodami zmniejsza plątaninę kabli i pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy.

Wąska ramka zapewnia maksymalną wygodę czytania

Wąska ramka zapewnia maksymalną wygodę czytania

Monitor Philips dzięki nowoczesnej podstawie SmartErgoBase można obniżyć do poziomu biurka, co umożliwia komfortowe oglądanie. Wąska ramka jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli przy pracy z komputerem nosisz okulary dwuogniskowe, trójogniskowe lub okulary ze szkłami progresywnymi. Ponadto ludzie o różnym wzroście mogą używać tego monitora pod wybranym kątem i na wybranej wysokości, co pomaga zmniejszyć zmęczenie i niewygodę.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Certyfikat EPEAT Gold jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę www.epeat.net.