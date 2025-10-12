Wąska ramka zapewnia maksymalną wygodę czytania

Monitor Philips dzięki nowoczesnej podstawie SmartErgoBase można obniżyć do poziomu biurka, co umożliwia komfortowe oglądanie. Wąska ramka jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli przy pracy z komputerem nosisz okulary dwuogniskowe, trójogniskowe lub okulary ze szkłami progresywnymi. Ponadto ludzie o różnym wzroście mogą używać tego monitora pod wybranym kątem i na wybranej wysokości, co pomaga zmniejszyć zmęczenie i niewygodę.