ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

236V4LHAB/00

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi. Jest on wyposażony w złącze HDMI i głośniki stereofoniczne — to świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

z głośnikami stereofonicznymi

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 58,4 cm (23")

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Potężny dźwięk dzięki głośnikom o mocy 2 x 2 W RMS

Teraz można korzystać z multimediów i aplikacji społecznościowych, słuchając dźwięku stereo. Te wbudowane głośniki nie tylko doskonale brzmią, ale także pomagają uniknąć bałaganu spowodowanego zewnętrznymi przewodami oraz zapewniają oszczędność miejsca.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie