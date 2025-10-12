Potężny dźwięk dzięki głośnikom o mocy 2 x 2 W RMS

Teraz można korzystać z multimediów i aplikacji społecznościowych, słuchając dźwięku stereo. Te wbudowane głośniki nie tylko doskonale brzmią, ale także pomagają uniknąć bałaganu spowodowanego zewnętrznymi przewodami oraz zapewniają oszczędność miejsca.