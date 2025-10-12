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Produkcja zakończona
236V4LHAB/00
V-line
58,4 cm (23")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Teraz można korzystać z multimediów i aplikacji społecznościowych, słuchając dźwięku stereo. Te wbudowane głośniki nie tylko doskonale brzmią, ale także pomagają uniknąć bałaganu spowodowanego zewnętrznymi przewodami oraz zapewniają oszczędność miejsca.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
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