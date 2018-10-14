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Produkcja zakończona
243V7QSB/01
Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie
Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.
V-line
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Zweryfikowany kupujący
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data użycia 2019-12-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data użycia 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Zalety
IPS kijelző, jó ár érték arány
Wady
Nem tudok ilyet
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V7QSB Full HD LCD monitor
Data użycia 2019-12-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V7QSB Full HD LCD monitor
Data użycia 2019-12-10
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Czas reakcji równy SmartResponse