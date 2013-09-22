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Produkcja zakończona
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
60 cm (23,6")
Firma Philips od wielu lat tworzy innowacje, które rzeczywiście podnoszą jakość produktów — niezwykła technologia LightFrame to kolejny krok na tej drodze. Opracowana została zgodnie z twierdzeniu naukowym, według którego dopływ niebieskiego światła do trzeciego receptora oka pozwala cofnąć zegar biologiczny, dodaje energii i poprawia samopoczucie. Dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanych, wyjątkowych materiałów osłona monitora LightFrame firmy Philips emituje niebieskie światło o określonej długości fali. Pomaga ono zmniejszyć zmęczenie oczu i poprawia koncentrację nawet po długim czasie spędzonym przed ekranem.
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
gisama
22/09/2013
Polska
Główna zaleta to ta niebieska obwódka.
Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED