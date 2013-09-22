ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Koniec ze zmęczeniem oczu
  • Koniec ze zmęczeniem oczu
  • Koniec ze zmęczeniem oczu
  • Koniec ze zmęczeniem oczu
  • Koniec ze zmęczeniem oczu
  • Koniec ze zmęczeniem oczu

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD z podświetleniem LED

248X3LFHSB/00

4
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Koniec ze zmęczeniem oczu
Innowacyjny monitor LightFrame 2 firmy Philips z wyjątkową osłoną emituje jasnoniebieskie światło o specjalnej długości fal, które pozwala zmniejszyć zmęczenie oczu i poprawia koncentrację, zapewniając lepsze samopoczucie.
Poznaj wszystkie korzyści

Innowacyjny monitor LightFrame pozwala zmniejszyć zmęczenie oczu

Koniec ze zmęczeniem oczu

  • LightFrame 2™

  • 60 cm (23,6")

Innowacyjna technologia LightFrame™ zapewnia odpoczynek oczom

Firma Philips od wielu lat tworzy innowacje, które rzeczywiście podnoszą jakość produktów — niezwykła technologia LightFrame to kolejny krok na tej drodze. Opracowana została zgodnie z twierdzeniu naukowym, według którego dopływ niebieskiego światła do trzeciego receptora oka pozwala cofnąć zegar biologiczny, dodaje energii i poprawia samopoczucie. Dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanych, wyjątkowych materiałów osłona monitora LightFrame firmy Philips emituje niebieskie światło o określonej długości fali. Pomaga ono zmniejszyć zmęczenie oczu i poprawia koncentrację nawet po długim czasie spędzonym przed ekranem.

Technologia LED zapewnia doskonały obraz

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Zoptymalizowana funkcja SmartImage ułatwia użytkowanie

Zoptymalizowana funkcja SmartImage ułatwia użytkowanie

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Główna zaleta to ta niebieska obwódka.

Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie