Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
24M1N3200ZS/00
Evnia 3000
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.
Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.
Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisania czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Zalety
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Wady
Neviem nájsť icc profil na internete
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.