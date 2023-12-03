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Evnia Gaming MonitorMonitor do gier Full HD

24M1N3200ZS/01

4
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Nowy wymiar gier
Ten monitor do gier firmy Philips to doskonały, wszechstronny wyświetlacz do intensywnych, pełnych akcji gier komputerowych. Technologia synchronizacji, częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji 1 ms zapewniają płynną rozgrywkę. Praktycznie bezramkowy wyświetlacz z technologią Ultra Wide-Color zwiększa wrażenia wizualne.
Poznaj wszystkie korzyści

Nowy wymiar gier

  • Evnia 3000

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisania czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Zweryfikowany kupujący

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Zalety

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Wady

Neviem nájsť icc profil na internete

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  6. MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  7. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  8. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  9. Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  11. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.