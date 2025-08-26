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24M2N3200NF/00
Evnia 3000
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.
Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.
Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
3.8
z 5
4
Opinie
Gamer1309
26/08/2025
Hrvatska
Bestbuy gaming 24"
Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.
Zalety
Omjer cijene i kvalitete
Wady
Za te novce nemam ništa za zamjeriti
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje
Kalatapie
21/04/2025
България
Excellent budget gaming monitor
This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.
Zalety
One of the best monitors in its price range.
Wady
The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор
lauro777
17/02/2025
Česká republika
S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.
Zalety
parametry, cena
Wady
zvuk reprodkuktorů
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.
Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Ten monitor dba o zrównoważony rozwój: obudowa monitora składa się w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.