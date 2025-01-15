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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor do gier Full HD

24M2N3200S/01

4
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
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Ten monitor Fast IPS pozwala grać z najwyższą precyzją i prędkością przy 180 Hz. Dzięki wyraźnemu obrazowi HDR i gwarantowanej rozdzielczości Full HD monitor ten zapewnia doskonałe wrażenia z gry.
Poznaj wszystkie korzyści

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  • Evnia 3000

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Częstotliwość odświeżania 180 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Częstotliwość odświeżania 180 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz? Ten monitor odświeża obraz nawet 180 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 180 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

Szybki czas reakcji — 0,5 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Szybki czas reakcji — 0,5 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Zalety

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Wady

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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Przypisy

  1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  4. Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  5. Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.

  6. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  7. Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  8. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.

  9. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.